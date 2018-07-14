МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 21.07.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
52 мин
Ми-Ми-Мишки отправятся на рыбалку, а Лео и Тиг встретят таинственную черную лягушку. Кроме того, в новом выпуске — самые свежие эпизоды мультсериалов «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Четверо в кубе» и большая премьера — новый мультфильм под названием «Домики».
Сегодня
|10:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:30
|Стрела (Дубна)
|10:30
|ДК Белёва
|10:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:30
|Киреевский ГДК
|10:30
|Стрела (Дубна)
|11:15
|ДКЖкино
Завтра
|10:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:30
|Стрела (Дубна)
|10:30
|ДК Белёва
|10:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:30
|Киреевский ГДК
|10:30
|Стрела (Дубна)
|11:15
|ДКЖкино
Сегодня
|ДК Белёва
|
10:30
|ДКЖкино
|
11:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
|Киреевский ГДК
|
10:30
|Стрела (Дубна)
|
10:30
10:30
Завтра
|ДК Белёва
|
10:30
|ДКЖкино
|
11:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
|Киреевский ГДК
|
10:30
|Стрела (Дубна)
|
10:30
10:30