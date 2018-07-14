МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 21.07.2018

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 52 мин

Ми-Ми-Мишки отправятся на рыбалку, а Лео и Тиг встретят таинственную черную лягушку. Кроме того, в новом выпуске — самые свежие эпизоды мультсериалов «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Четверо в кубе» и большая премьера — новый мультфильм под названием «Домики».