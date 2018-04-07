МУЛЬТ в кино. Выпуск №73. Просто космос!
Страна:
, 2018
Премьера:
в РФ 14.04.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, короткометражный
Продолжительноcть:
45 мин
В 73-м выпуске смотрите самые свежие серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Планета Ай», а также большую премьеру — первый эпизод мультфильма «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №73. Просто космос!» — с 14 апреля!
Сегодня
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:05
|ДКЖкино
Завтра
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:05
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
12:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
Завтра
|ДКЖкино
|
12:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
|Киреевский ГДК
|
10:00