Страна: , 2018

Премьера: в РФ 14.04.2018

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, короткометражный

Продолжительноcть: 45 мин

В 73-м выпуске смотрите самые свежие серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Планета Ай», а также большую премьеру — первый эпизод мультфильма «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №73. Просто космос!» — с 14 апреля!