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МУЛЬТ в кино. Выпуск №71. Волшебная страна

МУЛЬТ в кино. Выпуск №71. Волшебная страна

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 17.03.2018
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
 
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
43 мин
  
Сбор в России:
$52 207,00
 

 

Весна продолжается! В 71-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Котики, вперёд!», «Волшебный фонарь», а также впервые в проекте — мультсериал «Буба». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №71. Волшебная страна» — с 17 марта!

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