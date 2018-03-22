Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 17.03.2018

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 43 мин

Сбор в России: $52 207,00

Весна продолжается! В 71-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Котики, вперёд!», «Волшебный фонарь», а также впервые в проекте — мультсериал «Буба». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №71. Волшебная страна» — с 17 марта!