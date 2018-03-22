МУЛЬТ в кино. Выпуск №71. Волшебная страна
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 17.03.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
43 мин
Сбор в России:
$52 207,00
Весна продолжается! В 71-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Котики, вперёд!», «Волшебный фонарь», а также впервые в проекте — мультсериал «Буба». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №71. Волшебная страна» — с 17 марта!
Сегодня
|12:00
|Киреевский ГДК
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
Завтра
|10:55
|ДКЖкино
|12:00
|Киреевский ГДК
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
25 марта, воскресенье
|10:55
|ДКЖкино
|12:00
|Киреевский ГДК
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
27 марта, вторник
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
28 марта, среда
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:00
|Киреевский ГДК
Сегодня
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
|Киреевский ГДК
|
12:00
Завтра
|ДКЖкино
|
10:55
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
|Киреевский ГДК
|
12:00
25 марта, воскресенье
|ДКЖкино
|
10:55
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
|Киреевский ГДК
|
12:00
27 марта, вторник
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
28 марта, среда
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
|Киреевский ГДК
|
12:00