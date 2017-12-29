МУЛЬТ в кино. Выпуск №66. Новогодние каникулы
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 04.01.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
45 мин
Праздники будут очень веселыми, проведем их вместе с любимыми героями! В новогоднем выпуске смотрите самые новые эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», «Три кота», «Деревяшки», «Дракоша Тоша» и «Сказочный патруль».
Сегодня
|10:20
|ДКЖкино
|11:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:20
|Киреевский ГДК
|11:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
Завтра
|10:20
|ДКЖкино
|11:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:20
|Киреевский ГДК
|11:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
Сегодня
|ДКЖкино
|
10:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:20
|Киреевский ГДК
|
11:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
11:20
Завтра
|ДКЖкино
|
10:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:20
|Киреевский ГДК
|
11:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
11:20