МУЛЬТ в кино. Выпуск №66. Новогодние каникулы

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 04.01.2018

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 45 мин

Праздники будут очень веселыми, проведем их вместе с любимыми героями! В новогоднем выпуске смотрите самые новые эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», «Три кота», «Деревяшки», «Дракоша Тоша» и «Сказочный патруль».