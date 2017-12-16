МУЛЬТ в кино. Выпуск №65. Новогодний!
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 23.12.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
44 мин
Встречаем Новый год вместе с «МУЛЬТ в кино». В специальном праздничном выпуске смотрите самые новые эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Три кота» и «Знайчишка и его друзья».
Сегодня
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|ДК Белёва
|10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:40
|ДКЖкино
Завтра
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|ДК Белёва
|10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:40
|ДКЖкино
Сегодня
|ДК Белёва
|
10:00
|ДКЖкино
|
11:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
|Стрела (Дубна)
|
10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
Завтра
|ДК Белёва
|
10:00
|ДКЖкино
|
11:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
|Стрела (Дубна)
|
10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00