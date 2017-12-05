МУЛЬТ в кино. Выпуск №64. Исполняем желания!
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 09.12.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
44 мин
Смотрите в 64-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Фиксики», «Сказочный патруль», «Волшебный фонарь» и «Дракоша Тоша».
Сегодня
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:45
|ДКЖкино
Завтра
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:45
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
12:45
|Киреевский ГДК
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Стрела (Дубна)
|
10:00
Завтра
|ДКЖкино
|
12:45
|Киреевский ГДК
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Стрела (Дубна)
|
10:00