МУЛЬТ в кино. Выпуск №64. Исполняем желания!

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 09.12.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 44 мин

Смотрите в 64-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Фиксики», «Сказочный патруль», «Волшебный фонарь» и «Дракоша Тоша».