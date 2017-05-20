МУЛЬТ в кино. Выпуск №54. Ура, лето!

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 27.05.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 47 мин

Лето приближается! Самое время смотреть «МУЛЬТ в кино». В новом выпуске — свежие эпизоды сериалов «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Лунтик и его друзья», «Тима и Тома» и «Бумажки».