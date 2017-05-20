МУЛЬТ в кино. Выпуск №54. Ура, лето!
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 27.05.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
47 мин
Лето приближается! Самое время смотреть «МУЛЬТ в кино». В новом выпуске — свежие эпизоды сериалов «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Лунтик и его друзья», «Тима и Тома» и «Бумажки».
Сегодня
|10:15
|ДКЖкино
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:15
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|13:50
|ДК Белёва
Завтра
|10:15
|ДКЖкино
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:15
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|12:15
|Киреевский ГДК
|13:50
|ДК Белёва
Сегодня
|ДК Белёва
|
13:50
|ДКЖкино
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
12:15
Завтра
|ДК Белёва
|
13:50
|ДКЖкино
|
10:15
|Киреевский ГДК
|
12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
12:15