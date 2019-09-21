МУЛЬТ в кино. Выпуск №103. Некогда грустить!
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 28.09.2019
Режиссер:
Алексей Цицилин, Николай Козлов, Алексей Замыслов, Вера Мякишева, Андрей Жидков, Джалиль Ризванов
Актеры:
Жанр:
детский, мультфильм, семейный, короткометражный
Продолжительноcть:
48 мин
В новом выпуске ми-ми-мишки изобретут машину сна, а Дракоша Тоша научит завязывать шнурки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Лео и Тиг» и совершенно новый мультсериал «Снежная королева: Хранители чудес». «МУЛЬТ в кино. Выпуск 103. Некогда грустить!» — в кинотеатрах с 28 сентября!
18 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
12 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 300 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽