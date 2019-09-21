Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 28.09.2019

Режиссер: Алексей Цицилин, Николай Козлов, Алексей Замыслов, Вера Мякишева, Андрей Жидков, Джалиль Ризванов

Актеры:

Жанр: детский, мультфильм, семейный, короткометражный

Продолжительноcть: 48 мин

В новом выпуске ми-ми-мишки изобретут машину сна, а Дракоша Тоша научит завязывать шнурки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Лео и Тиг» и совершенно новый мультсериал «Снежная королева: Хранители чудес». «МУЛЬТ в кино. Выпуск 103. Некогда грустить!» — в кинотеатрах с 28 сентября!