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МУЛЬТ в кино. Выпуск №103. Некогда грустить!

МУЛЬТ в кино. Выпуск №103. Некогда грустить!

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 28.09.2019
 
Режиссер:
Алексей Цицилин, Николай Козлов, Алексей Замыслов, Вера Мякишева, Андрей Жидков, Джалиль Ризванов
  
Актеры:
  
Жанр:
детский, мультфильм, семейный, короткометражный
  
Продолжительноcть:
48 мин
  

В новом выпуске ми-ми-мишки изобретут машину сна, а Дракоша Тоша научит завязывать шнурки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Лео и Тиг» и совершенно новый мультсериал «Снежная королева: Хранители чудес». «МУЛЬТ в кино. Выпуск 103. Некогда грустить!» — в кинотеатрах с 28 сентября!

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18 октября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Animal ДжаZ
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12 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Запрещенные барабанщики
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19 октября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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5 декабря, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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