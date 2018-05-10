Моя бывшая подружка
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 17.05.2018
Режиссер:
Виктор Сейнт Макари
Актеры:
Уилльям Лебхил, Джонатан Коэн, Марго Бансийон, Камилль Раза, Мари-Кристин Орри, Беатрис Де Стаэль, Николас Ваншыцкий, Себастьян Шассейн
Жанр:
мелодрама, комедия
Продолжительноcть:
86 мин
После тяжелого разрыва с девушкой Винсент решает никогда больше не подвергать свое сердце тяжелым ударам любви. Он решает снять квартиру на пару со своим старым проверенным другом Нефели. И так уже случилось, что Нефели женского пола. Золотое правило дома: никаких серьезных отношений с третьими лицами! Позволены только встречи на одну ночь, не более! Но после нескольких недель совместного проживания Винсент встречает Джули и нарушает правило. Что на это скажет Нефели?
Сегодня
|17:30
|ДКЖкино
Завтра
|18:35
|ДКЖкино
19 мая, суббота
|18:35
|ДКЖкино
20 мая, воскресенье
|18:35
|ДКЖкино
21 мая, понедельник
|18:35
|ДКЖкино
22 мая, вторник
|18:55
|ДКЖкино
23 мая, среда
|17:20
|ДКЖкино