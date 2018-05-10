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Моя бывшая подружка

Моя бывшая подружка

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 17.05.2018
 
Режиссер:
Виктор Сейнт Макари
  
Актеры:
Уилльям Лебхил, Джонатан Коэн, Марго Бансийон, Камилль Раза, Мари-Кристин Орри, Беатрис Де Стаэль, Николас Ваншыцкий, Себастьян Шассейн
  
Жанр:
мелодрама, комедия
  
Продолжительноcть:
86 мин
  

После тяжелого разрыва с девушкой Винсент решает никогда больше не подвергать свое сердце тяжелым ударам любви. Он решает снять квартиру на пару со своим старым проверенным другом Нефели. И так уже случилось, что Нефели женского пола. Золотое правило дома: никаких серьезных отношений с третьими лицами! Позволены только встречи на одну ночь, не более! Но после нескольких недель совместного проживания Винсент встречает Джули и нарушает правило. Что на это скажет Нефели?

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Сегодня
17:30 ДКЖкино
Завтра
18:35 ДКЖкино
19 мая, суббота
18:35 ДКЖкино
20 мая, воскресенье
18:35 ДКЖкино
21 мая, понедельник
18:35 ДКЖкино
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