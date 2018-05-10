Моя бывшая подружка

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 17.05.2018

Режиссер: Виктор Сейнт Макари

Актеры: Уилльям Лебхил, Джонатан Коэн, Марго Бансийон, Камилль Раза, Мари-Кристин Орри, Беатрис Де Стаэль, Николас Ваншыцкий, Себастьян Шассейн

Жанр: мелодрама, комедия

Продолжительноcть: 86 мин

После тяжелого разрыва с девушкой Винсент решает никогда больше не подвергать свое сердце тяжелым ударам любви. Он решает снять квартиру на пару со своим старым проверенным другом Нефели. И так уже случилось, что Нефели женского пола. Золотое правило дома: никаких серьезных отношений с третьими лицами! Позволены только встречи на одну ночь, не более! Но после нескольких недель совместного проживания Винсент встречает Джули и нарушает правило. Что на это скажет Нефели?