Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско: S&M²

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 09.10.2019

Режиссер: Уэйн Айшем

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Жанр: концерт, музыкальный

Продолжительноcть: 150 мин

9 октября 2019 года в кинотеатрах состоится событие, которое нельзя пропустить: показ записи концерта «Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско: S&M?». У меломанов и поклонников группы будет шанс увидеть на большом экране новое совместное шоу двух легенд, на котором прозвучит как культовая классика, так и новые песни Metallica. 20 лет назад состоялся знаменитый концерт Metallica с симфоническим оркестром. Тогда группа исполнила все композиции из своих альбомов, от Ride the Lightning до ReLoad. После шоу музыканты выпустили совместный концертный альбом S&M, который получил премию «Грэмми». К двадцатилетней годовщине альбома и оригинального перфоманса две легенды, Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско, снова воссоединятся на открытии стадиона Chase Center, чтобы подарить фанатам незабываемые впечатления. Частью шоу будет дирижировать Майкл Тилсон-Томас. Концерт будет снят специально для больших экранов кинотеатров, и каждый поклонник сможет услышать любимые песни в симфонической обработке.