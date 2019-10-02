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Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско: S&M²

Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско: S&M²

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 09.10.2019
 
Режиссер:
Уэйн Айшем
  
Актеры:
  
Жанр:
концерт, музыкальный
  
Продолжительноcть:
150 мин
  

9 октября 2019 года в кинотеатрах состоится событие, которое нельзя пропустить: показ записи концерта «Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско: S&M?». У меломанов и поклонников группы будет шанс увидеть на большом экране новое совместное шоу двух легенд, на котором прозвучит как культовая классика, так и новые песни Metallica. 20 лет назад состоялся знаменитый концерт Metallica с симфоническим оркестром. Тогда группа исполнила все композиции из своих альбомов, от Ride the Lightning до ReLoad. После шоу музыканты выпустили совместный концертный альбом S&M, который получил премию «Грэмми». К двадцатилетней годовщине альбома и оригинального перфоманса две легенды, Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско, снова воссоединятся на открытии стадиона Chase Center, чтобы подарить фанатам незабываемые впечатления. Частью шоу будет дирижировать Майкл Тилсон-Томас. Концерт будет снят специально для больших экранов кинотеатров, и каждый поклонник сможет услышать любимые песни в симфонической обработке.

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