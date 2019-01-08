Месть Лиззи Борден

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 24.01.2019

Режиссер: Крэйг Уилльям Макнейлл

Актеры: Кристен Стюарт, Хлоя Севиньи, Ким Диккенс, Фиона Шоу, Дэнис О’Хэр, Джейми Шеридан, Джефф Перри, Тара Окс, Джэй Хьюджули, Том Тон

Жанр: триллер, криминал

Продолжительноcть: 105 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,58

4 августа 1892 года усадьба семьи Борден огласилась пронзительными криками. Служанка обнаружила главу семейства и его жену в лужах крови. Кто-то нанес обоим десятки ударов топором. Следов ограбления не нашли, и основной подозреваемой стала Лиззи, девушка, чьи отец и мачеха были убиты так жестоко. В ходе одного из самых известных процессов в истории правосудия, несмотря на неопровержимые доказательства вины Лиззи, присяжные ее оправдали, и она вышла из тюрьмы.