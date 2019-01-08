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Месть Лиззи Борден

Месть Лиззи Борден

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 24.01.2019
 
Режиссер:
Крэйг Уилльям Макнейлл
  
Актеры:
Кристен Стюарт, Хлоя Севиньи, Ким Диккенс, Фиона Шоу, Дэнис О’Хэр, Джейми Шеридан, Джефф Перри, Тара Окс, Джэй Хьюджули, Том Тон
  
Жанр:
триллер, криминал
  
Продолжительноcть:
105 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,58
          
 

4 августа 1892 года усадьба семьи Борден огласилась пронзительными криками. Служанка обнаружила главу семейства и его жену в лужах крови. Кто-то нанес обоим десятки ударов топором. Следов ограбления не нашли, и основной подозреваемой стала Лиззи, девушка, чьи отец и мачеха были убиты так жестоко. В ходе одного из самых известных процессов в истории правосудия, несмотря на неопровержимые доказательства вины Лиззи, присяжные ее оправдали, и она вышла из тюрьмы.

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