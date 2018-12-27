Мэри Поппинс возвращается
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 03.01.2019
Режиссер:
Роб Маршалл
Актеры:
Эмили Блант, Мэрил Стрип, Колин Ферт, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Анджела Лэнсбери, Дик Ван Дайк, Бен Уишоу, Лин-Мануэль Миранда, Дэвид Уорнер
Жанр:
мюзикл, семейный
Продолжительноcть:
130 мин
Музыкальное продолжение классической картины 1964 года рассказывает о новых приключениях Мэри и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс. Яркая музыкальная история подарит новому поколению детей и взрослых незабываемую встречу с неповторимой няней, уверенной в том, что даже в самые сложные времена есть место искреннему восторгу и удивлению!
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Завтра
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|Алмаз Синема
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|14:25
|Киносити
|16:50
|Октябрь
|16:55
|Киносити
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5 января, суббота
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6 января, воскресенье
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7 января, понедельник
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8 января, вторник
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9 января, среда
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11:45
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5 января, суббота
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10:50
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6 января, воскресенье
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16:55
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10:50
16:50
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7 января, понедельник
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10:10
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10:50
16:50
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8 января, вторник
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11:45
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14:25
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10:50
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9 января, среда
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11:45
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10:50
16:50
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