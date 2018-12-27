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Мэри Поппинс возвращается

Мэри Поппинс возвращается

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 03.01.2019
 
Режиссер:
Роб Маршалл
  
Актеры:
Эмили Блант, Мэрил Стрип, Колин Ферт, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Анджела Лэнсбери, Дик Ван Дайк, Бен Уишоу, Лин-Мануэль Миранда, Дэвид Уорнер
  
Жанр:
мюзикл, семейный
  
Продолжительноcть:
130 мин
  

Музыкальное продолжение классической картины 1964 года рассказывает о новых приключениях Мэри и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс. Яркая музыкальная история подарит новому поколению детей и взрослых незабываемую встречу с неповторимой няней, уверенной в том, что даже в самые сложные времена есть место искреннему восторгу и удивлению!

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