Мэри Поппинс возвращается

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 03.01.2019

Режиссер: Роб Маршалл

Актеры: Эмили Блант, Мэрил Стрип, Колин Ферт, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Анджела Лэнсбери, Дик Ван Дайк, Бен Уишоу, Лин-Мануэль Миранда, Дэвид Уорнер

Жанр: мюзикл, семейный

Продолжительноcть: 130 мин

Музыкальное продолжение классической картины 1964 года рассказывает о новых приключениях Мэри и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс. Яркая музыкальная история подарит новому поколению детей и взрослых незабываемую встречу с неповторимой няней, уверенной в том, что даже в самые сложные времена есть место искреннему восторгу и удивлению!