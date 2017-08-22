Логан: Росомаха
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 02.03.2017
Режиссер:
Джеймс Мэнголд
Актеры:
Хью Джекман, Дорис Моргадо, Бойд Холбрук, Патрик Стюарт, Стивен Мерчант, Дафни Кин, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Ричард Э. Грант, Эрик Ла Салль
Жанр:
боевик, фантастика
Продолжительноcть:
135 мин
Бюджет:
$97 000 000
Сбор в мире:
$596 649 676
Сбор в России:
$15 078 687
Рейтинг Кинопоиска:
7,62
В далеком будущем Логан и профессор Ксавьер остались без команды Людей Икс, теперь только они могут противостоять могущественной корпорации под руководством Натаниэла Эссекса, который планирует уничтожить мир. В условиях, когда способности к регенерации у Логана с возрастом угасают, а Ксавьер теряет память из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера, в борьбе против злодея им может прийти на помощь только женский клон Росомахи, юная Лаура Кинни.
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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