Логан: Росомаха

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 02.03.2017

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Актеры: Хью Джекман, Дорис Моргадо, Бойд Холбрук, Патрик Стюарт, Стивен Мерчант, Дафни Кин, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Ричард Э. Грант, Эрик Ла Салль

Жанр: боевик, фантастика

Продолжительноcть: 135 мин

Бюджет: $97 000 000

Сбор в мире: $596 649 676

Сбор в России: $15 078 687

Рейтинг Кинопоиска: 7,62

В далеком будущем Логан и профессор Ксавьер остались без команды Людей Икс, теперь только они могут противостоять могущественной корпорации под руководством Натаниэла Эссекса, который планирует уничтожить мир. В условиях, когда способности к регенерации у Логана с возрастом угасают, а Ксавьер теряет память из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера, в борьбе против злодея им может прийти на помощь только женский клон Росомахи, юная Лаура Кинни.