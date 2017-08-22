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Логан: Росомаха

Логан: Росомаха

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 02.03.2017
 
Режиссер:
Джеймс Мэнголд
  
Актеры:
Хью Джекман, Дорис Моргадо, Бойд Холбрук, Патрик Стюарт, Стивен Мерчант, Дафни Кин, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Ричард Э. Грант, Эрик Ла Салль
  
Жанр:
боевик, фантастика
  
Продолжительноcть:
135 мин
  
Бюджет:
$97 000 000
  
Сбор в мире:
$596 649 676
 
Сбор в России:
$15 078 687
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,62
          
 

В далеком будущем Логан и профессор Ксавьер остались без команды Людей Икс, теперь только они могут противостоять могущественной корпорации под руководством Натаниэла Эссекса, который планирует уничтожить мир. В условиях, когда способности к регенерации у Логана с возрастом угасают, а Ксавьер теряет память из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера, в борьбе против злодея им может прийти на помощь только женский клон Росомахи, юная Лаура Кинни.

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