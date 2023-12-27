Лед-3
Премьера:
14.02.2024
Режиссер:
Юрий Хмельницкий
Актеры:
Александр Петров, Мария Аронова, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, Степан Белозеров, Елена Николаева, Полина Карева, Ирина Улановская, Марта Евстигнеева
Продолжительноcть:
133 минуты
Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», как когда-то мечтала ее мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери — он оберегает ее от любых трудностей, и его можно понять: он потерял слишком много. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару. Но препятствия только укрепляют настоящую любовь, а когда любишь — самый сказочный финал может стать реальностью.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
15 февраля, четверг
16 февраля, пятница
17 февраля, суббота
18 февраля, воскресенье
19 февраля, понедельник
20 февраля, вторник
21 февраля, среда
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
15 февраля, четверг
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
16:05
20:25
|Люксор Тула
|
10:20
11:40
13:10
14:30
16:00
17:20
18:50
20:10
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:10
13:20
14:00
16:10
16:50
19:00
19:40
21:50
22:30
00:40
|Синема Стар
|
10:50
13:00
16:00
19:00
22:00
16 февраля, пятница
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
16:05
20:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
16:05
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:10
13:20
14:00
16:10
16:50
19:00
19:40
21:50
22:30
|Синема Стар
|
10:50
13:00
16:00
19:00
22:00
17 февраля, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
16:05
20:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
16:05
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:10
13:20
14:00
16:10
16:50
19:00
19:40
21:50
22:30
|Синема Стар
|
10:50
13:00
16:00
19:00
22:00
18 февраля, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
16:05
20:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
16:05
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:10
13:20
14:00
16:10
16:50
19:00
19:40
21:50
22:30
|Синема Стар
|
10:50
13:00
16:00
19:00
19 февраля, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
16:05
20:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
16:05
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:10
13:20
14:00
16:10
16:50
19:00
19:40
21:50
22:30
|Синема Стар
|
10:50
13:00
16:00
19:00
20 февраля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
16:05
20:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
16:05
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:10
13:20
14:00
16:10
16:50
19:00
19:40
21:50
22:30
|Синема Стар
|
10:50
13:00
16:00
19:00
21 февраля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
16:05
20:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
16:05
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:10
13:20
14:00
16:10
16:50
19:00
19:40
21:50
22:30
|Синема Стар
|
10:50
13:00
16:00
19:00
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18 января - 15 февраля
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