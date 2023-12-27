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Лед-3

Лед-3

Премьера:
14.02.2024
 
Режиссер:
Юрий Хмельницкий
  
Актеры:
Александр Петров, Мария Аронова, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, Степан Белозеров, Елена Николаева, Полина Карева, Ирина Улановская, Марта Евстигнеева
  
Продолжительноcть:
133 минуты
  

Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», как когда-то мечтала ее мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери — он оберегает ее от любых трудностей, и его можно понять: он потерял слишком много. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару. Но препятствия только укрепляют настоящую любовь, а когда любишь — самый сказочный финал может стать реальностью.

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Иллизиум (Новомосковск)
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Люксор Тула
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Алмаз Синема
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:00
Синема Стар
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Иллизиум (Новомосковск)
16:25
Алмаз Синема
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Люксор Тула
19:00
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Иллизиум (Новомосковск)
19:15
Кинотеатр 3D (Венев)
19:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:20
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Алмаз Синема
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Люксор Тула
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:20
Иллизиум (Новомосковск)
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 февраля, четверг
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Синема Стар
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Люксор Тула
11:45
Кинотеатр (Суворов)
13:00
Синема Стар
13:10
Люксор Тула
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Люксор Тула
16:00
Люксор Тула
16:00
Синема Стар
16:05
Кинотеатр (Суворов)
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
18:50
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Люксор Тула
20:25
Кинотеатр (Суворов)
21:40
Люксор Тула
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 февраля, пятница
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Синема Стар
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:45
Кинотеатр (Суворов)
13:00
Синема Стар
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:05
Кинотеатр (Суворов)
16:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Кинотеатр (Суворов)
20:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 февраля, суббота
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Синема Стар
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:45
Кинотеатр (Суворов)
13:00
Синема Стар
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:05
Кинотеатр (Суворов)
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Кинотеатр (Суворов)
20:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, воскресенье
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Синема Стар
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:45
Кинотеатр (Суворов)
13:00
Синема Стар
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:05
Кинотеатр (Суворов)
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Кинотеатр (Суворов)
20:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, понедельник
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Синема Стар
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:45
Кинотеатр (Суворов)
13:00
Синема Стар
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:05
Кинотеатр (Суворов)
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Кинотеатр (Суворов)
20:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 февраля, вторник
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Синема Стар
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:45
Кинотеатр (Суворов)
13:00
Синема Стар
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:05
Кинотеатр (Суворов)
16:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Кинотеатр (Суворов)
20:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 февраля, среда
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Синема Стар
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:45
Кинотеатр (Суворов)
13:00
Синема Стар
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:05
Кинотеатр (Суворов)
16:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Кинотеатр (Суворов)
20:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Три мушкетера: Миледи
8 - 15 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Воздух
18 января - 15 февраля
Алмаз Синема
Как приручить монстров
27 января - 13 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Детектив Табо
18 февраля, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 15 февраля 2023
Люксор Тула
Звериный рейс
3 - 21 февраля
Кинотеатр 3D (Одоев)
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