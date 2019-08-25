Кокоша — маленький дракон: в джунглях
Страна:
Германия, 2018
Премьера:
в РФ 29.08.2019
Режиссер:
Энтони Пауэр
Актеры:
Каролин Кебекус, Макс фон дер Грёбен, Дастин Земмельрогге
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
80 мин
Ура! Каникулы! Кокошу и его закадычного приятеля Оскара родители отправляют в летний лагерь для юных драконов и драконесс. Дикобразов туда не берут, поэтому друзья разрабатывают тайную спецоперацию по нелегальной отправке к месту отдыха их лучшей подружки, дикобразихи Матильды, без которой они никуда. Веселое и увлекательное путешествие неразлучной троицы очень быстро превратилось в опаснейшее приключение, потому что им повстречалось племя не самых гостеприимных Водяных Драконов, а джунгли просто кишели прожорливыми и очень голодными растениями…
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