Клуб миллиардеров

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 19.07.2018

Режиссер: Джеймс Кокс

Актеры: Тэрон Эджертон, Эмма Робертс, Кевин Спейси, Сьюки Уотерхаус, Энсел Элгорт, Кэри Элвис, Билли Лурд, Розанна Аркетт, Джереми Ирвин, Джадд Нельсон

Жанр: триллер, драма

Продолжительноcть: 108 мин

Лос-Анджелес начала 1980-х. Компания молодых людей решает провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем — смертельной.