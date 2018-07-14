Клуб миллиардеров
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 19.07.2018
Режиссер:
Джеймс Кокс
Актеры:
Тэрон Эджертон, Эмма Робертс, Кевин Спейси, Сьюки Уотерхаус, Энсел Элгорт, Кэри Элвис, Билли Лурд, Розанна Аркетт, Джереми Ирвин, Джадд Нельсон
Жанр:
триллер, драма
Продолжительноcть:
108 мин
Лос-Анджелес начала 1980-х. Компания молодых людей решает провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем — смертельной.
Сегодня
|11:10
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|20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|11:10
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|20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
21 июля, суббота
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|Иллизиум (Новомосковск)
|20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
22 июля, воскресенье
|11:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:10
20:20
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:10
20:20
21 июля, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:10
20:20
22 июля, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:10
20:20