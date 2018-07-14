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Клуб миллиардеров

Клуб миллиардеров

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 19.07.2018
 
Режиссер:
Джеймс Кокс
  
Актеры:
Тэрон Эджертон, Эмма Робертс, Кевин Спейси, Сьюки Уотерхаус, Энсел Элгорт, Кэри Элвис, Билли Лурд, Розанна Аркетт, Джереми Ирвин, Джадд Нельсон
  
Жанр:
триллер, драма
  
Продолжительноcть:
108 мин
  

Лос-Анджелес начала 1980-х. Компания молодых людей решает провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем — смертельной.

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