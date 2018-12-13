Страна: Италия, 2018

Премьера: в РФ 20.12.2018

Режиссер: Джованни Троило

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Жанр: документальный

Продолжительноcть: 80 мин

Итальянские студии 3D Produzioni и Ballandi Arts предлагают новый взгляд на творчество и судьбу великого французского живописца — Клода Моне (1840-1926). «Клод Моне: Магия воды и света» отправит зрителей в незабываемое путешествие по самым известным работам мастера, заложившего основы направления импрессионизма. В фильме представлены богатые коллекции парижских музеев Орсе, Оранжери и Мармоттан, где выставлены знаменитые полотна художника, но самую большую ценность представляет усадьба Клода Моне в Живерни. Зрители увидят дом и сад живописца, где родились гениальные произведения, изменившие ход мирового искусства. Благодаря современным техническим средствам кино впервые на большом экране в новом свете предстанут такие великие полотна, как «Водяные лилии», «Впечатление. Восходящее солнце», «Завтрак на траве», «Пруд с лилиями», «Руанский собор в солнце», «Мост Чаринг-Кросс». Проводником увлекательного кинопутешествия стала французская актриса Элиза Ласовски («Порок на экспорт», «Игра престолов», «Версаль»). Экспертный комментарий доверен историку и писателю Россу Кингу, автору книжного бестселлера «Чарующее безумие. Клод Моне и водяные лилии». Благодаря ему зрители узнают, какие непростые повороты судьбы скрываются за известными на весь мир картинами. Российскую версию фильма озвучила великолепная Екатерина Стриженова, которая привнесла дополнительную эмоциональность и почти тактильные эмоции от картин Клода Моне.