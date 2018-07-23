афиша
афиша
Регистрация
Как отделаться от парня за 10 дней

Как отделаться от парня за 10 дней

Журналистка Энди Андерсон из журнала получает довольно необычное редакционное задание, которое к тому же надо сделать очень быстро. Ей вменяется в обязанность написать статью о том, что выдумывают женщины для того, чтобы отделаться от мужчины, когда они его больше не хотят лицезреть рядом. На все про все у нее только 10 дней, через которые материал должен лежать на столе главного редактора.

Ей необходимо найти в толпе парня, влюбить в себя, а затем совершить все классические выкрутасы капризной красотки. На беду Энди ее выбор пал на молодого рекламного агента Бенджамина Бэрри, который сам как раз заключил со своим боссом пари, что он сможет влюбить в себя девушку за 10 дней. Может ли такое странное знакомство, основанное на авантюре и замешанное на лжи, привести к взаимности?

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.