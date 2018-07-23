Как отделаться от парня за 10 дней

Журналистка Энди Андерсон из журнала получает довольно необычное редакционное задание, которое к тому же надо сделать очень быстро. Ей вменяется в обязанность написать статью о том, что выдумывают женщины для того, чтобы отделаться от мужчины, когда они его больше не хотят лицезреть рядом. На все про все у нее только 10 дней, через которые материал должен лежать на столе главного редактора.



Ей необходимо найти в толпе парня, влюбить в себя, а затем совершить все классические выкрутасы капризной красотки. На беду Энди ее выбор пал на молодого рекламного агента Бенджамина Бэрри, который сам как раз заключил со своим боссом пари, что он сможет влюбить в себя девушку за 10 дней. Может ли такое странное знакомство, основанное на авантюре и замешанное на лжи, привести к взаимности?