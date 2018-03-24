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Голодные сердца

Голодные сердца

Страна:
Италия, 2014
 
Премьера:
в РФ 05.04.2018
 
Режиссер:
Саверио Костанзо
  
Актеры:
Адам Драйвер, Альба Рорвахер, Роберта Максвелл, Джейк Уэбер, Виктория Картагена, Гейша Отеро, Аль Роффе, Джейсон Сельвиг
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
109 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,84
          
 

Джуд и Мина, американец и итальянка, случайно знакомятся в Нью-Йорке, влюбляются и не успевают оглянуться, как женятся и обзаводятся ребенком. Все было бы безоблачно, но еще до родов Мине начинают сниться кошмары, которые она считает вещими. Поход к гадалке подтверждает страхи — ребенок будет особенным…

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