Голодные сердца

Страна: Италия, 2014

Премьера: в РФ 05.04.2018

Режиссер: Саверио Костанзо

Актеры: Адам Драйвер, Альба Рорвахер, Роберта Максвелл, Джейк Уэбер, Виктория Картагена, Гейша Отеро, Аль Роффе, Джейсон Сельвиг

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 109 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,84

Джуд и Мина, американец и итальянка, случайно знакомятся в Нью-Йорке, влюбляются и не успевают оглянуться, как женятся и обзаводятся ребенком. Все было бы безоблачно, но еще до родов Мине начинают сниться кошмары, которые она считает вещими. Поход к гадалке подтверждает страхи — ребенок будет особенным…