Голодные сердца
Страна:
Италия, 2014
Премьера:
в РФ 05.04.2018
Режиссер:
Саверио Костанзо
Актеры:
Адам Драйвер, Альба Рорвахер, Роберта Максвелл, Джейк Уэбер, Виктория Картагена, Гейша Отеро, Аль Роффе, Джейсон Сельвиг
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
109 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,84
Джуд и Мина, американец и итальянка, случайно знакомятся в Нью-Йорке, влюбляются и не успевают оглянуться, как женятся и обзаводятся ребенком. Все было бы безоблачно, но еще до родов Мине начинают сниться кошмары, которые она считает вещими. Поход к гадалке подтверждает страхи — ребенок будет особенным…
Сегодня
|19:00
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
19:00