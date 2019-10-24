Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 31.10.2018

Режиссер: Андрей Смирнов

Актеры: Антон Риваль, Евгения Образцова, Александр Балуев, Евгений Ткачук, Михаил Ефремов, Роман Мадянов, Нина Дробышева, Наталья Тенякова, Лилия Багирова, Люси Арон

Жанр: драма, исторический

Продолжительноcть: 128 мин

В 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей — не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х.