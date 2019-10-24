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Француз

Француз

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 31.10.2018
 
Режиссер:
Андрей Смирнов
  
Актеры:
Антон Риваль, Евгения Образцова, Александр Балуев, Евгений Ткачук, Михаил Ефремов, Роман Мадянов, Нина Дробышева, Наталья Тенякова, Лилия Багирова, Люси Арон
  
Жанр:
драма, исторический
  
Продолжительноcть:
128 мин
  

В 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей — не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х.

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Сегодня
15:10 Киносити
20:55 Киносити
Завтра
15:25 Киносити
20:55 Киносити
2 ноября, суббота
15:10 Киносити
20:55 Киносити
00:55 Киносити
3 ноября, воскресенье
15:10 Киносити
20:55 Киносити
00:55 Киносити
4 ноября, понедельник
15:10 Киносити
20:55 Киносити
00:55 Киносити
5 ноября, вторник
17:00 Киносити
20:55 Киносити
6 ноября, среда
15:10 Киносити
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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