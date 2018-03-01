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Ева

Ева

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 08.03.2018
 
Режиссер:
Бенуа Жако
  
Актеры:
Изабель Юппер, Гаспар Ульель, Джулия Рой, Ришар Берри
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
102 мин
  

Многообещающий писатель Бертран во время сильной метели оказывается под одной крышей с обольстительной и загадочной Евой. Одержимый этой роковой женщиной, он не подозревает, кто она на самом деле, и в какую опасную игру он вовлечен. Но в погоне за славой, он готов пойти на все, чтобы получить незабываемый и шокирующий финал для, возможно, главного своего романа, героиней которого является Ева.

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Сегодня
21:30 ДКЖкино
22:20 Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
21:30 ДКЖкино
22:20 Иллизиум (Новомосковск)
10 марта, суббота
21:30 ДКЖкино
22:20 Иллизиум (Новомосковск)
11 марта, воскресенье
21:30 ДКЖкино
22:20 Иллизиум (Новомосковск)
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13 марта, вторник
21:30 ДКЖкино
14 марта, среда
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