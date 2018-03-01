Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 08.03.2018

Режиссер: Бенуа Жако

Актеры: Изабель Юппер, Гаспар Ульель, Джулия Рой, Ришар Берри

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 102 мин

Многообещающий писатель Бертран во время сильной метели оказывается под одной крышей с обольстительной и загадочной Евой. Одержимый этой роковой женщиной, он не подозревает, кто она на самом деле, и в какую опасную игру он вовлечен. Но в погоне за славой, он готов пойти на все, чтобы получить незабываемый и шокирующий финал для, возможно, главного своего романа, героиней которого является Ева.