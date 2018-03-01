Ева
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 08.03.2018
Режиссер:
Бенуа Жако
Актеры:
Изабель Юппер, Гаспар Ульель, Джулия Рой, Ришар Берри
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
102 мин
Многообещающий писатель Бертран во время сильной метели оказывается под одной крышей с обольстительной и загадочной Евой. Одержимый этой роковой женщиной, он не подозревает, кто она на самом деле, и в какую опасную игру он вовлечен. Но в погоне за славой, он готов пойти на все, чтобы получить незабываемый и шокирующий финал для, возможно, главного своего романа, героиней которого является Ева.
Сегодня
|21:30
|ДКЖкино
|22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|21:30
|ДКЖкино
|22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
10 марта, суббота
|21:30
|ДКЖкино
|22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
11 марта, воскресенье
|21:30
|ДКЖкино
|22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
12 марта, понедельник
|21:30
|ДКЖкино
13 марта, вторник
|21:30
|ДКЖкино
14 марта, среда
|22:05
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
Завтра
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
10 марта, суббота
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
11 марта, воскресенье
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
12 марта, понедельник
|ДКЖкино
|
21:30
13 марта, вторник
|ДКЖкино
|
21:30
14 марта, среда
|ДКЖкино
|
22:05