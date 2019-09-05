Дорогой папа
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 12.09.2019
Режиссер:
Михаил Расходников
Актеры:
Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Владимир Сычев, Ирина Пегова, Николай Шрайбер, Иева Андреевайте, Игорь Ясулович, Юлия Сулес, Варвара Малкова, Андрей Пермяков
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
83 мин
Владелец ведущей торговой сети Вадим Крылов привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери... Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года. Теперь Вадим должен поехать в свой родной маленький город, найти бывшую жену и дочь и убедить их отказаться от наследства на сумму... где-то полмиллиарда долларов. Вадим уверен, что его обаяние и манипуляции сработают и здесь, но в мире дочери его методы не работают, и слово «дорогой» здесь совсем не про деньги.
Сегодня
|10:05
|Алмаз Синема
|10:30
|Киносити
|15:30
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|17:15
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:55
|Алмаз Синема
|20:45
|Киносити
Завтра
|10:05
|Алмаз Синема
|10:30
|Киносити
|15:30
|Киносити
|17:15
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:55
|Алмаз Синема
|20:45
|Киносити
14 сентября, суббота
|10:05
|Алмаз Синема
|10:30
|Киносити
|15:30
|Киносити
|17:15
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:55
|Алмаз Синема
|20:45
|Киносити
|02:00
|Киносити
15 сентября, воскресенье
|10:05
|Алмаз Синема
|10:30
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|15:30
|Киносити
|17:15
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:55
|Алмаз Синема
|20:45
|Киносити
|02:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:05
19:55
|Киносити
|
10:30
15:30
17:15
19:00
20:45
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:05
19:55
|Киносити
|
10:30
15:30
17:15
19:00
20:45
14 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:05
19:55
|Киносити
|
10:30
15:30
17:15
19:00
20:45
02:00
15 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:05
19:55
|Киносити
|
10:30
15:30
17:15
19:00
20:45
02:00
16 сентября, понедельник
|Киносити
|
10:30
15:30
17:15
19:00
20:45
17 сентября, вторник
|Киносити
|
10:30
15:30
17:15
19:00
20:45
18 сентября, среда
|Киносити
|
10:30
15:30
17:15
19:00
20:45