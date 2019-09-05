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Дорогой папа

Дорогой папа

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 12.09.2019
 
Режиссер:
Михаил Расходников
  
Актеры:
Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Владимир Сычев, Ирина Пегова, Николай Шрайбер, Иева Андреевайте, Игорь Ясулович, Юлия Сулес, Варвара Малкова, Андрей Пермяков
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
83 мин
  

Владелец ведущей торговой сети Вадим Крылов привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери... Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года. Теперь Вадим должен поехать в свой родной маленький город, найти бывшую жену и дочь и убедить их отказаться от наследства на сумму... где-то полмиллиарда долларов. Вадим уверен, что его обаяние и манипуляции сработают и здесь, но в мире дочери его методы не работают, и слово «дорогой» здесь совсем не про деньги.

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