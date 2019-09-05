Дорогой папа

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 12.09.2019

Режиссер: Михаил Расходников

Актеры: Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Владимир Сычев, Ирина Пегова, Николай Шрайбер, Иева Андреевайте, Игорь Ясулович, Юлия Сулес, Варвара Малкова, Андрей Пермяков

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 83 мин

Владелец ведущей торговой сети Вадим Крылов привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери... Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года. Теперь Вадим должен поехать в свой родной маленький город, найти бывшую жену и дочь и убедить их отказаться от наследства на сумму... где-то полмиллиарда долларов. Вадим уверен, что его обаяние и манипуляции сработают и здесь, но в мире дочери его методы не работают, и слово «дорогой» здесь совсем не про деньги.