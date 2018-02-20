Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 22.02.2018

Режиссер: Лин Одинг

Актеры: Джейсон Момоа, Занн МаКларнон, Гаррет Диллахант, Джилл Вагнер, Стивен Лэнг, Сала Бэйкер, Брендан Флетчер, Тич Грант, Джеймс Уорд, Фрейзер Айтчесон

Жанр: боевик

Продолжительноcть: 94 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,56

Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята. И занята не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком, ради семьи готовым на все…