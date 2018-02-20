Дикий
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 22.02.2018
Режиссер:
Лин Одинг
Актеры:
Джейсон Момоа, Занн МаКларнон, Гаррет Диллахант, Джилл Вагнер, Стивен Лэнг, Сала Бэйкер, Брендан Флетчер, Тич Грант, Джеймс Уорд, Фрейзер Айтчесон
Жанр:
боевик
Продолжительноcть:
94 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,56
Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята. И занята не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком, ради семьи готовым на все…
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