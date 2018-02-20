афиша
афиша
Регистрация
Дикий

Дикий

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 22.02.2018
 
Режиссер:
Лин Одинг
  
Актеры:
Джейсон Момоа, Занн МаКларнон, Гаррет Диллахант, Джилл Вагнер, Стивен Лэнг, Сала Бэйкер, Брендан Флетчер, Тич Грант, Джеймс Уорд, Фрейзер Айтчесон
  
Жанр:
боевик
  
Продолжительноcть:
94 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,56
          
 

Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята. И занята не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком, ради семьи готовым на все…

Купить билет
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.