Девушки и танки

Страна: Япония, 2017

Премьера: в РФ 05.04.2018

Режиссер: Цутому Мидзусима

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Жанр: аниме, семейный

Продолжительноcть: 47 мин

В скором будущем в мире станут очень популярными бои на танках. Причем не на поднадоевших компьютерах, а на реальных боевых машинах. Дело доходит до того, что в школах и университетах даже вводят новый предмет — танководство, и наибольшую популярность оно получает среди девушек. Именно они участвуют в больших международных турнирах: русская команда «Правда» практически непобедима, немногим ей уступают напористые китаянки, чопорные англичанки и дотошные немки. А вот у японской команды «Оарай» одни проблемы: и с танчиками не все гладко, и академию хотят закрыть, и личная жизнь девчонок никак не складывается. Да тут еще во время важнейшего чемпионата появляется новый конкурент — бригада психически неустойчивых француженок. Совсем некстати!