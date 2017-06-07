Чудак из пятого «Б»

Страна: СССР, 1972

Режиссер: Илья Фрэз

Актеры: Андрей Войновский, Роза Агишева, Татьяна Пельтцер, Нина Корниенко, Наталья Беспалова, Николай Мерзликин, Елизавета Ауэрбах, Евгений Весник, Юлия Корнева, Дмитрий Сосновский

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 90 мин

Пятиклассника Борю, непоседу и выдумщика, назначили вожатым в первый класс. Не восприняв это вначале серьезно, мальчик постепенно проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям.