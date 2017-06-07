Чудак из пятого «Б»
Страна:
СССР, 1972
Режиссер:
Илья Фрэз
Актеры:
Андрей Войновский, Роза Агишева, Татьяна Пельтцер, Нина Корниенко, Наталья Беспалова, Николай Мерзликин, Елизавета Ауэрбах, Евгений Весник, Юлия Корнева, Дмитрий Сосновский
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
90 мин
Пятиклассника Борю, непоседу и выдумщика, назначили вожатым в первый класс. Не восприняв это вначале серьезно, мальчик постепенно проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям.
13 июня, вторник
|15:00
|Майский
14 июня, среда
|15:00
|Майский
15 июня, четверг
|15:00
|Майский
16 июня, пятница
|15:00
|Майский