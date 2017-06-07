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Чудак из пятого «Б»

Чудак из пятого «Б»

Страна:
СССР, 1972
 
 
Режиссер:
Илья Фрэз
  
Актеры:
Андрей Войновский, Роза Агишева, Татьяна Пельтцер, Нина Корниенко, Наталья Беспалова, Николай Мерзликин, Елизавета Ауэрбах, Евгений Весник, Юлия Корнева, Дмитрий Сосновский
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
90 мин 
       
 

 

Пятиклассника Борю, непоседу и выдумщика, назначили вожатым в первый класс. Не восприняв это вначале серьезно, мальчик постепенно проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям.

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