Четыре души Койота

Премьера: 13.06.2024

Режиссер: Арон Гаудер

Жанр: Анимационный, Боевик, Приключение

Продолжительноcть: 107 минут

Возрастные ограничения: 12+

Группа подростков — коренных американцев протестует против строительства нефтепровода на земле своих предков. Ночью, сидя вокруг костра, они слушают древние предания старейшины о сотворении мира, напоминающие всем нам, что проблемы человечества универсальны и каждый должен найти свое место в великом круге творения.