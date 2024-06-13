Четыре души Койота
Премьера:
13.06.2024
Режиссер:
Арон Гаудер
Жанр:
Анимационный, Боевик, Приключение
Продолжительноcть:
107 минут
Возрастные ограничения:
12+
Группа подростков — коренных американцев протестует против строительства нефтепровода на земле своих предков. Ночью, сидя вокруг костра, они слушают древние предания старейшины о сотворении мира, напоминающие всем нам, что проблемы человечества универсальны и каждый должен найти свое место в великом круге творения.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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