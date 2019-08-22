Страна: Япония, 2019

Премьера: в РФ 05.09.2019

Режиссер: Синсуке Сато

Актеры: Кэнто Ямадзаки, Рё Ёсидзава, Масами Нагасава, Канна Хасимото, Каната Хонго, Синносукэ Мицусима, Масахиро Такасима, Дзюн Канамэ, Такао Осава, Синносукэ Абэ

Жанр: исторический, военный, экшен

Продолжительноcть: 134 мин

Китай. Период Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны. Где-то на задворках одного из таких царств ежедневно тренируются двое сирот, мечтающие стать великими генералами. Эпические сражения, дворцовые интриги и военные перевороты. Хватит ли им силы, храбрости и безрассудства, чтобы выжить и изменить этот мир.