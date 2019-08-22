Царство
Страна:
Япония, 2019
Премьера:
в РФ 05.09.2019
Режиссер:
Синсуке Сато
Актеры:
Кэнто Ямадзаки, Рё Ёсидзава, Масами Нагасава, Канна Хасимото, Каната Хонго, Синносукэ Мицусима, Масахиро Такасима, Дзюн Канамэ, Такао Осава, Синносукэ Абэ
Жанр:
исторический, военный, экшен
Продолжительноcть:
134 мин
Китай. Период Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны. Где-то на задворках одного из таких царств ежедневно тренируются двое сирот, мечтающие стать великими генералами. Эпические сражения, дворцовые интриги и военные перевороты. Хватит ли им силы, храбрости и безрассудства, чтобы выжить и изменить этот мир.
Сегодня
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 сентября, суббота
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 сентября, воскресенье
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 сентября, понедельник
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 сентября, вторник
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, среда
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
7 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
8 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
9 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
10 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
11 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20