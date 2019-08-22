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Царство

Царство

Страна:
Япония, 2019
 
Премьера:
в РФ 05.09.2019
 
Режиссер:
Синсуке Сато
  
Актеры:
Кэнто Ямадзаки, Рё Ёсидзава, Масами Нагасава, Канна Хасимото, Каната Хонго, Синносукэ Мицусима, Масахиро Такасима, Дзюн Канамэ, Такао Осава, Синносукэ Абэ
  
Жанр:
исторический, военный, экшен
  
Продолжительноcть:
134 мин
  

Китай. Период Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны. Где-то на задворках одного из таких царств ежедневно тренируются двое сирот, мечтающие стать великими генералами. Эпические сражения, дворцовые интриги и военные перевороты. Хватит ли им силы, храбрости и безрассудства, чтобы выжить и изменить этот мир.

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