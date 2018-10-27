Britfest: Вы умрете или мы вернем вам деньги

Страна: Великобритания, 2018

Премьера: в РФ 29.11.2018

Режиссер: Том Эдмундс

Актеры: Кристофер Экклстон, Анайрин Барнард, Том Уилкинсон, Гетин Энтони, Найджел Линдсэй, Фрейя Мавор, Мэрион Бэйли, Велибор Топич, Марсия Уоррен, Натали Баскомб

Жанр: комедия, криминал

Продолжительноcть: 89 мин

«Я нанял убийцу» на новый бойкий лад. Уильям Моррисон — молодой писатель, только, несмотря на прекрасный возраст, никаких особых надежд не подающий; в жизни и творчестве разуверившийся и мечтающий об одном: покончить с собой. Но и здесь неудача за неудачей: что ни пробовал — всё время остаётся живым, хоть плачь (хотя это, конечно, очень смешно). Терпение Уильяма на исходе, но тут судьба сводит бедолагу с обладателем ценной визитки: «Лесли О’Нил, убийца». Пожилой профи из секретной гильдии ассасинов берется выполнить заказ с гарантией, быстро и безболезненно. Повезёт ли Уильяму на этот раз или у достигшего пенсионного возраста Лесли дрогнет рука? А что, если в дело вмешается любовь?... Режиссер-дебютант Том Эдмундс взялся за экранизацию расхожего сюжета и совершил чудо: влил новое вино в старые мехи, превратил архетип черной комедии в свежий, эмоциональный фильм. В нем нашлось место и сатире (таких бюрократических гильдий убийц в кино ещё не было), и лирике. Причем связана она не только с трогательно-чудаковатым Уильямом (Анайрин Барнард, «Дюнкерк») и его романтическим увлечением Элли (Фрейя Мавор); степенный старикан Лесли — тонкая, многогранная, ничуть не похожая на шарж работа Тома Уилкинсона («Мужской стриптиз», 1997). Оцените и неожиданно зловещего Кристофера Экклстона в роли босса киллеров: хороший черный юмор невозможен без британской актерской школы.