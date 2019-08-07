Страна: Бразилия, Уругвай, Дания, Норвегия, Чили, 2019

Премьера: в РФ 22.08.2019

Режиссер: Гэбриел Маскаро

Актеры: Дира Паис, Жулиу Мачаду, Тека Перейра, Эмилио Де Мелу, Талита Караута, Мариана Нюнс, Туна Двек

Жанр: драма

Продолжительноcть: 101 мин

Бразилия, 2027 год. Глубоко верующая женщина Жоанна, член христианской группы «Божественная любовь», использует свое положение в нотариальной конторе, чтобы попытаться предотвратить развод пар, предлагая им пройти специфическую физиотерапию. Но ее собственный брак и вера страдают из-за ее неудовлетворенного желания иметь детей.