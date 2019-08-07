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Божественная любовь

Божественная любовь

Страна:
Бразилия, Уругвай, Дания, Норвегия, Чили, 2019
 
Премьера:
в РФ 22.08.2019
 
Режиссер:
Гэбриел Маскаро
  
Актеры:
Дира Паис, Жулиу Мачаду, Тека Перейра, Эмилио Де Мелу, Талита Караута, Мариана Нюнс, Туна Двек
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
101 мин
  

Бразилия, 2027 год. Глубоко верующая женщина Жоанна, член христианской группы «Божественная любовь», использует свое положение в нотариальной конторе, чтобы попытаться предотвратить развод пар, предлагая им пройти специфическую физиотерапию. Но ее собственный брак и вера страдают из-за ее неудовлетворенного желания иметь детей.

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