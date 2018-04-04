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Большой злой лис и другие сказки

Большой злой лис и другие сказки

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 28.10.2017
 
Режиссер:
Патрик Имбер, Бенджамен Ренне
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм
  
Продолжительноcть:
83 мин
  

Если вы полагаете, что в сельской местности царят тишь да гладь, вы крупно ошибаетесь. На самом деле деревенская жизнь полна невероятных событий и приключений. Например, однажды пролетный аист подкидывает кролику и поросенку ребеночка — с просьбой доставить по адресу. В иной день лис невольно становится наседкой для троих цыплят, которые кличут его мамой и требуют заботы. А уж как дело доходит до Рождества… тут веселье охватывает всю ферму и окрестные леса. В общем, если вы мечтаете о насыщенном отпуске, не проезжайте мимо этого места. «Большой злой лис» — вторая полнометражная работа Бенжамана Ренне, известного зрителю по картине «Эрнест и Селестина». Выполненный в столь же очаровательном рисунке под акварель, «Большой злой лис» — это динамичная, наполненная гэгами, погонями, полетами, опасными противостояниями и изматывающими путешествиями трилогия, включающая в себя три забавные новеллы о жизни нелепых и забавных обитателей одного сельского края. Фильм демонстрируется на языке оригинала с переводом на русский язык.

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