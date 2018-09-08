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Большой кошачий побег

Большой кошачий побег

Страна:
Китай, 2018
 
Премьера:
в РФ 13.09.2018
 
Режиссер:
Гэри Ван
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
87 мин
  

Домашний кот по имени Одеялко живет в высотке в центре мегаполиса. Однажды ему придется покинуть уютный дом, чтобы спасти своего сына — неразумного рыжего котенка, который вылетел из окна на самодельном реактивном устройстве. Одеялку предстоит разобраться с различными неприятностями и собственными страхами, но также побывать в интересных местах и повстречать новых друзей.

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Сегодня
10:00 Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Синема Стар
10:40 Иллизиум (Новомосковск)
12:00 Киносити
12:25 Иллизиум (Новомосковск)
12:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 Синема Стар
14:35 Синема Стар
16:15 Иллизиум (Новомосковск)
16:20 Киносити
16:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
Завтра
10:00 Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Синема Стар
10:40 Иллизиум (Новомосковск)
12:00 Киносити
12:25 Иллизиум (Новомосковск)
12:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 Синема Стар
14:35 Синема Стар
16:15 Иллизиум (Новомосковск)
16:20 Киносити
16:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
15 сентября, суббота
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Синема Стар
12:00 Киносити
12:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 Синема Стар
14:30 Синема Стар
16:20 Киносити
16:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
16 сентября, воскресенье
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Синема Стар
12:00 Киносити
12:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 Синема Стар
14:30 Синема Стар
16:20 Киносити
16:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
17 сентября, понедельник
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Синема Стар
12:00 Киносити
12:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 Синема Стар
14:35 Синема Стар
16:20 Киносити
16:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
18 сентября, вторник
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
12:00 Киносити
13:05 Синема Стар
14:35 Синема Стар
16:20 Киносити
18:10 Киносити
19 сентября, среда
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
12:00 Киносити
13:05 Синема Стар
14:35 Синема Стар
16:20 Киносити
18:10 Киносити
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