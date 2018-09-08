Большой кошачий побег
Страна:
Китай, 2018
Премьера:
в РФ 13.09.2018
Режиссер:
Гэри Ван
Актеры:
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
87 мин
Домашний кот по имени Одеялко живет в высотке в центре мегаполиса. Однажды ему придется покинуть уютный дом, чтобы спасти своего сына — неразумного рыжего котенка, который вылетел из окна на самодельном реактивном устройстве. Одеялку предстоит разобраться с различными неприятностями и собственными страхами, но также побывать в интересных местах и повстречать новых друзей.
Сегодня
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Синема Стар
|10:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:00
|Киносити
|12:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:05
|Синема Стар
|14:35
|Синема Стар
|16:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:20
|Киносити
|16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Киносити
Завтра
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Синема Стар
|10:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:00
|Киносити
|12:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:05
|Синема Стар
|14:35
|Синема Стар
|16:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:20
|Киносити
|16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Киносити
15 сентября, суббота
|10:10
|Киносити
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Синема Стар
|12:00
|Киносити
|12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:55
|Синема Стар
|14:30
|Синема Стар
|16:20
|Киносити
|16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Киносити
16 сентября, воскресенье
|10:10
|Киносити
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Синема Стар
|12:00
|Киносити
|12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:55
|Синема Стар
|14:30
|Синема Стар
|16:20
|Киносити
|16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Киносити
17 сентября, понедельник
|10:10
|Киносити
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Синема Стар
|12:00
|Киносити
|12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:05
|Синема Стар
|14:35
|Синема Стар
|16:20
|Киносити
|16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Киносити
18 сентября, вторник
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|12:00
|Киносити
|13:05
|Синема Стар
|14:35
|Синема Стар
|16:20
|Киносити
|18:10
|Киносити
19 сентября, среда
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|12:00
|Киносити
|13:05
|Синема Стар
|14:35
|Синема Стар
|16:20
|Киносити
|18:10
|Киносити
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
10:40
12:25
16:15
|Киносити
|
10:10
12:00
16:20
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:25
16:25
|Синема Стар
|
10:20
13:05
14:35
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
10:40
12:25
16:15
|Киносити
|
10:10
12:00
16:20
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:25
16:25
|Синема Стар
|
10:20
13:05
14:35
15 сентября, суббота
|Киносити
|
10:10
12:00
16:20
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:25
16:25
|Синема Стар
|
10:20
12:55
14:30
16 сентября, воскресенье
|Киносити
|
10:10
12:00
16:20
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:25
16:25
|Синема Стар
|
10:20
12:55
14:30
17 сентября, понедельник
|Киносити
|
10:10
12:00
16:20
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:25
16:25
|Синема Стар
|
10:20
13:05
14:35
18 сентября, вторник
|Киносити
|
10:10
12:00
16:20
18:10
|Синема Стар
|
10:20
13:05
14:35
19 сентября, среда
|Киносити
|
10:10
12:00
16:20
18:10
|Синема Стар
|
10:20
13:05
14:35