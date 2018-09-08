Большой кошачий побег

Страна: Китай, 2018

Премьера: в РФ 13.09.2018

Режиссер: Гэри Ван

Актеры:

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 87 мин

Домашний кот по имени Одеялко живет в высотке в центре мегаполиса. Однажды ему придется покинуть уютный дом, чтобы спасти своего сына — неразумного рыжего котенка, который вылетел из окна на самодельном реактивном устройстве. Одеялку предстоит разобраться с различными неприятностями и собственными страхами, но также побывать в интересных местах и повстречать новых друзей.