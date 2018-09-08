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Багровая мята

Багровая мята

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 13.09.2018
 
Режиссер:
Пьер Морель
  
Актеры:
Дженнифер Гарнер, Майкл Мосли, Джон Галлахер мл., Хуан Пабло Раба, Метод Мэн, Джефф Хефнер, Джон Ортис, Ричард Кебрал, Тайсон Риттер, Энни Илонзе
  
Жанр:
триллер, экшен
  
Продолжительноcть:
99 мин
  

Когда система закрывает глаза на убийство ее семьи, она решает вершить справедливость сама: очистить город от преступников и продажных полицейских, чтобы отомстить за любимых. Ведь месть — это блюдо, которое подают холодным. Холодным, как мороженое со вкусом мяты, которое так любила ее единственная дочь.

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