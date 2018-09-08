Багровая мята
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 13.09.2018
Режиссер:
Пьер Морель
Актеры:
Дженнифер Гарнер, Майкл Мосли, Джон Галлахер мл., Хуан Пабло Раба, Метод Мэн, Джефф Хефнер, Джон Ортис, Ричард Кебрал, Тайсон Риттер, Энни Илонзе
Жанр:
триллер, экшен
Продолжительноcть:
99 мин
Когда система закрывает глаза на убийство ее семьи, она решает вершить справедливость сама: очистить город от преступников и продажных полицейских, чтобы отомстить за любимых. Ведь месть — это блюдо, которое подают холодным. Холодным, как мороженое со вкусом мяты, которое так любила ее единственная дочь.
Сегодня
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:25
|Алмаз Синема
|00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:25
|Алмаз Синема
|00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 сентября, суббота
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:25
|Алмаз Синема
|00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, воскресенье
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:25
|Алмаз Синема
17 сентября, понедельник
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:25
|Алмаз Синема
18 сентября, вторник
|21:25
|Алмаз Синема
19 сентября, среда
|21:25
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
00:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
00:50
15 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
00:50
16 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
17 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
18 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
21:25
19 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
21:25