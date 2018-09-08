Багровая мята

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 13.09.2018

Режиссер: Пьер Морель

Актеры: Дженнифер Гарнер, Майкл Мосли, Джон Галлахер мл., Хуан Пабло Раба, Метод Мэн, Джефф Хефнер, Джон Ортис, Ричард Кебрал, Тайсон Риттер, Энни Илонзе

Жанр: триллер, экшен

Продолжительноcть: 99 мин

Когда система закрывает глаза на убийство ее семьи, она решает вершить справедливость сама: очистить город от преступников и продажных полицейских, чтобы отомстить за любимых. Ведь месть — это блюдо, которое подают холодным. Холодным, как мороженое со вкусом мяты, которое так любила ее единственная дочь.