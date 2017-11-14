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Атлантида

Атлантида

Страна:
Испания, Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 30.11.2017
 
Режиссер:
Ксавье Жанс
  
Актеры:
Дэвид Оукс, Аура Гарридо, Рэй Стивенсон, Джон Бенфилд, Иван Гонсалес, Бен Темпле
  
Жанр:
триллер, фантастика
  
Продолжительноcть:
116 мин
  

 

После длительного плавания молодой метеоролог Френд прибывает на затерянный в океане остров принять годичную вахту на метеостанции. На острове оказывается лишь суровый и немногословный смотритель маяка Грюнер. Френд довольно быстро понимает, что Грюнер что-то скрывает, старый метеоролог попал в какую-то передрягу, а остров кажется необитаемым только на первый взгляд.

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