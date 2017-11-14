Страна: Испания, Франция, 2017

Премьера: в РФ 30.11.2017

Режиссер: Ксавье Жанс

Актеры: Дэвид Оукс, Аура Гарридо, Рэй Стивенсон, Джон Бенфилд, Иван Гонсалес, Бен Темпле

Жанр: триллер, фантастика

Продолжительноcть: 116 мин

После длительного плавания молодой метеоролог Френд прибывает на затерянный в океане остров принять годичную вахту на метеостанции. На острове оказывается лишь суровый и немногословный смотритель маяка Грюнер. Френд довольно быстро понимает, что Грюнер что-то скрывает, старый метеоролог попал в какую-то передрягу, а остров кажется необитаемым только на первый взгляд.