Атлантида
Страна:
Испания, Франция, 2017
Премьера:
в РФ 30.11.2017
Режиссер:
Ксавье Жанс
Актеры:
Дэвид Оукс, Аура Гарридо, Рэй Стивенсон, Джон Бенфилд, Иван Гонсалес, Бен Темпле
Жанр:
триллер, фантастика
Продолжительноcть:
116 мин
После длительного плавания молодой метеоролог Френд прибывает на затерянный в океане остров принять годичную вахту на метеостанции. На острове оказывается лишь суровый и немногословный смотритель маяка Грюнер. Френд довольно быстро понимает, что Грюнер что-то скрывает, старый метеоролог попал в какую-то передрягу, а остров кажется необитаемым только на первый взгляд.
Сегодня
|17:50
|Азот (Новомосковск)
|19:45
|Киносити
|21:00
|Алмаз Синема
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:20
|Киносити
Завтра
|17:50
|Азот (Новомосковск)
|19:45
|Киносити
|21:00
|Алмаз Синема
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:20
|Киносити
2 декабря, суббота
|17:50
|Азот (Новомосковск)
|19:45
|Киносити
|21:00
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
|01:30
|Киносити
3 декабря, воскресенье
|17:50
|Азот (Новомосковск)
|19:45
|Киносити
|21:00
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
|01:30
|Киносити
4 декабря, понедельник
|17:50
|Азот (Новомосковск)
|19:45
|Киносити
|21:00
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
5 декабря, вторник
|17:50
|Азот (Новомосковск)
|19:45
|Киносити
|21:00
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
6 декабря, среда
|17:50
|Азот (Новомосковск)
|19:45
|Киносити
|21:00
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
17:50
|Алмаз Синема
|
21:00
|Киносити
|
19:45
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
17:50
|Алмаз Синема
|
21:00
|Киносити
|
19:45
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
2 декабря, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
17:50
|Алмаз Синема
|
21:00
|Киносити
|
19:45
23:20
01:30
3 декабря, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
17:50
|Алмаз Синема
|
21:00
|Киносити
|
19:45
23:20
01:30
4 декабря, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
17:50
|Алмаз Синема
|
21:00
|Киносити
|
19:45
23:20
5 декабря, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
17:50
|Алмаз Синема
|
21:00
|Киносити
|
19:45
23:20
6 декабря, среда
|Азот (Новомосковск)
|
17:50
|Алмаз Синема
|
21:00
|Киносити
|
19:45
23:20