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Эскобар

Эскобар

Страна:
Испания, Болгария, США, 2017
 
Премьера:
в РФ 14.06.2018
 
Режиссер:
Фернандо Леон де Араноа
  
Актеры:
Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард, Лиллиэн Бланкеншип, Жульет Рестрепо, Дэвид Охальво, Нэйтан Купер, Дэвид Валенсиа, Жизелль Да Сильва, Марк Баснайт
  
Жанр:
биографический, криминал
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

История восхождения Пабло Эскобара — его стремительного пути к миллиардам, могуществу и непростительным преступлениям. Во всесильного наркобарона влюбляется журналистка, чьи мемуары положены в основу фильма.

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