Эскобар
Страна:
Испания, Болгария, США, 2017
Премьера:
в РФ 14.06.2018
Режиссер:
Фернандо Леон де Араноа
Актеры:
Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард, Лиллиэн Бланкеншип, Жульет Рестрепо, Дэвид Охальво, Нэйтан Купер, Дэвид Валенсиа, Жизелль Да Сильва, Марк Баснайт
Жанр:
биографический, криминал
Продолжительноcть:
105 мин
История восхождения Пабло Эскобара — его стремительного пути к миллиардам, могуществу и непростительным преступлениям. Во всесильного наркобарона влюбляется журналистка, чьи мемуары положены в основу фильма.
Сегодня
|16:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|16:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июня, понедельник
|16:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 июня, вторник
|16:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июня, среда
|16:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
22:15
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
18 июня, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
19 июня, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
21:50
20 июня, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40