Страна: Испания, Болгария, США, 2017

Премьера: в РФ 14.06.2018

Режиссер: Фернандо Леон де Араноа

Актеры: Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард, Лиллиэн Бланкеншип, Жульет Рестрепо, Дэвид Охальво, Нэйтан Купер, Дэвид Валенсиа, Жизелль Да Сильва, Марк Баснайт

Жанр: биографический, криминал

Продолжительноcть: 105 мин

История восхождения Пабло Эскобара — его стремительного пути к миллиардам, могуществу и непростительным преступлениям. Во всесильного наркобарона влюбляется журналистка, чьи мемуары положены в основу фильма.