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Эма: Танец страсти

Эма: Танец страсти

Страна:
Чили, 2019
 
Премьера:
в РФ 20.02.2020
 
Режиссер:
Пабло Ларраин
  
Актеры:
Сантьяго Кабрера, Мариана Ди Джироламо, Хосефина Фьебелькорн, Джаннина Фруттеро, Гаэль Гарсиа Берналь, Паола Джаннини, Антония Гизен, Сусана Идальго, Паула Хофманн, Мариана Лойола
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
107 мин
  

У Эмы и Гастона, танцовщицы и хореографа из чилийского Вальпараисо, трудные времена: они отказались от усыновленного 9-летнего колумбийца Поло. Неясно, кто тут виноват. Мальчик вроде бы проявлял деструктивные наклонности, но Гастон всё время обвиняет Эму, и после очередной ссоры та уходит к подруге и начинает свое путешествие по миру реггетона — уличного танцевального и музыкального стиля.

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Сегодня
21:30 ДКЖ Кино
Завтра
21:30 ДКЖ Кино
22 февраля, суббота
21:30 ДКЖ Кино
23 февраля, воскресенье
21:30 ДКЖ Кино
24 февраля, понедельник
21:30 ДКЖ Кино
25 февраля, вторник
21:30 ДКЖ Кино
26 февраля, среда
21:30 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Касса
Вера Снежная
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4 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Jakie Gage (США)
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8 марта, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Парад звёзд 80-х
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29 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Калевала
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25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
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