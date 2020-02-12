Эма: Танец страсти
Страна:
Чили, 2019
Премьера:
в РФ 20.02.2020
Режиссер:
Пабло Ларраин
Актеры:
Сантьяго Кабрера, Мариана Ди Джироламо, Хосефина Фьебелькорн, Джаннина Фруттеро, Гаэль Гарсиа Берналь, Паола Джаннини, Антония Гизен, Сусана Идальго, Паула Хофманн, Мариана Лойола
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
107 мин
У Эмы и Гастона, танцовщицы и хореографа из чилийского Вальпараисо, трудные времена: они отказались от усыновленного 9-летнего колумбийца Поло. Неясно, кто тут виноват. Мальчик вроде бы проявлял деструктивные наклонности, но Гастон всё время обвиняет Эму, и после очередной ссоры та уходит к подруге и начинает свое путешествие по миру реггетона — уличного танцевального и музыкального стиля.
Сегодня
|21:30
|ДКЖ Кино
Завтра
|21:30
|ДКЖ Кино
22 февраля, суббота
|21:30
|ДКЖ Кино
23 февраля, воскресенье
|21:30
|ДКЖ Кино
24 февраля, понедельник
|21:30
|ДКЖ Кино
25 февраля, вторник
|21:30
|ДКЖ Кино
26 февраля, среда
|21:30
|ДКЖ Кино
4 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
8 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
25 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽