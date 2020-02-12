Эма: Танец страсти

Страна: Чили, 2019

Премьера: в РФ 20.02.2020

Режиссер: Пабло Ларраин

Актеры: Сантьяго Кабрера, Мариана Ди Джироламо, Хосефина Фьебелькорн, Джаннина Фруттеро, Гаэль Гарсиа Берналь, Паола Джаннини, Антония Гизен, Сусана Идальго, Паула Хофманн, Мариана Лойола

Жанр: драма

Продолжительноcть: 107 мин

У Эмы и Гастона, танцовщицы и хореографа из чилийского Вальпараисо, трудные времена: они отказались от усыновленного 9-летнего колумбийца Поло. Неясно, кто тут виноват. Мальчик вроде бы проявлял деструктивные наклонности, но Гастон всё время обвиняет Эму, и после очередной ссоры та уходит к подруге и начинает свое путешествие по миру реггетона — уличного танцевального и музыкального стиля.