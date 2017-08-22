Страна: Россия, 2016

Премьера: в РФ 21.04.2016

Режиссер: Николай Лебедев

Актеры: Владимир Машков, Данила Козловский, Катерина Шпица, Агне Грудите, Сергей Кемпо, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Cергей Романович, Елена Яковлева, Алёна Бабенко, Вячеслав Разбегаев

Жанр: драма, экшен

Продолжительноcть: 138 мин

Бюджет: $10 000 000

Сбор в России: $22 762 872

Рейтинг Кинопоиска: 7,9

История талантливого молодого летчика Алексея Гущина. Он не признает авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах. Гущин начинает свою летную жизнь сначала. Его наставник — командир воздушного судна, суровый и принципиальный Леонид Зинченко. Его коллега — второй пилот, неприступная красавица Александра. Отношения складываются непросто. Но на грани жизни и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг огонь и пепел, и только в небе есть спасение, Гущин показывает все, на что он способен. Только вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней.