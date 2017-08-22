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Экипаж

Экипаж

Страна:
Россия, 2016
 
Премьера:
в РФ 21.04.2016
 
Режиссер:
Николай Лебедев
  
Актеры:
Владимир Машков, Данила Козловский, Катерина Шпица, Агне Грудите, Сергей Кемпо, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Cергей Романович, Елена Яковлева, Алёна Бабенко, Вячеслав Разбегаев
  
Жанр:
драма, экшен
  
Продолжительноcть:
138 мин
  
Бюджет:
$10 000 000
  
Сбор в России:
$22 762 872
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,9
          
 

История талантливого молодого летчика Алексея Гущина. Он не признает авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах. Гущин начинает свою летную жизнь сначала. Его наставник — командир воздушного судна, суровый и принципиальный Леонид Зинченко. Его коллега — второй пилот, неприступная красавица Александра. Отношения складываются непросто. Но на грани жизни и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг огонь и пепел, и только в небе есть спасение, Гущин показывает все, на что он способен. Только вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней.

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