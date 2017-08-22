Экипаж
Страна:
Россия, 2016
Премьера:
в РФ 21.04.2016
Режиссер:
Николай Лебедев
Актеры:
Владимир Машков, Данила Козловский, Катерина Шпица, Агне Грудите, Сергей Кемпо, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Cергей Романович, Елена Яковлева, Алёна Бабенко, Вячеслав Разбегаев
Жанр:
драма, экшен
Продолжительноcть:
138 мин
Бюджет:
$10 000 000
Сбор в России:
$22 762 872
Рейтинг Кинопоиска:
7,9
История талантливого молодого летчика Алексея Гущина. Он не признает авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах. Гущин начинает свою летную жизнь сначала. Его наставник — командир воздушного судна, суровый и принципиальный Леонид Зинченко. Его коллега — второй пилот, неприступная красавица Александра. Отношения складываются непросто. Но на грани жизни и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг огонь и пепел, и только в небе есть спасение, Гущин показывает все, на что он способен. Только вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней.
Сегодня
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30