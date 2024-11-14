Премьера: 14.11.2024

Режиссер: Скотт Бек, Брайан Вудс

Актеры: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Стефани Лавин, Кэролин Адэр, Эль Янг, Эль МакКиннон, Ривер Кодак

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 111 минута

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 6.90

Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.