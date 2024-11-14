Еретик
Премьера:
14.11.2024
Режиссер:
Скотт Бек, Брайан Вудс
Актеры:
Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Стефани Лавин, Кэролин Адэр, Эль Янг, Эль МакКиннон, Ривер Кодак
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
111 минута
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.90
Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.
Завтра
|
11:50
|Люксор Тула
|
21:20
|Люксор Тула
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 декабря, суббота
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, воскресенье
|
21:20
|Люксор Тула
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, понедельник
|
21:20
|Люксор Тула
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, вторник
|
21:20
|Люксор Тула
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, среда
|
21:20
|Люксор Тула
12 декабря, четверг
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 декабря, суббота
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
22:40
00:50
8 декабря, воскресенье
|Люксор Тула
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
9 декабря, понедельник
|Люксор Тула
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
10 декабря, вторник
|Люксор Тула
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
11 декабря, среда
|Люксор Тула
|
21:20
12 декабря, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
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