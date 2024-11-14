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Еретик

Еретик

Премьера:
14.11.2024
 
Режиссер:
Скотт Бек, Брайан Вудс
  
Актеры:
Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Стефани Лавин, Кэролин Адэр, Эль Янг, Эль МакКиннон, Ривер Кодак
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
111 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
6.90
 
 

Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.

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