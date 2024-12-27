Гороскоп-2025: каким знакам зодиака год Змеи сулит счастье, любовь и успех?

Во-первых, Змея в китайской мифологии является носителем иньского, женского принципа. В отличие от Дракона — принципа ян. Значит, год Змеи обещает быть менее активным и агрессивным, зато более стабильным и умиротворенным. Во-вторых, это Зеленая Змея, а зеленый цвет связан со стихией Дерева. Дерево олицетворяет собой рост и развитие — ведь оно растет и развивается на протяжении всей своей жизни. Значит, начатые в год Змеи дела и проекты будут хорошо расти и развиваться. А еще это подсказка заняться озеленением своего жилища: Змее понравятся домашние растения, сад или огород.
Ну, а что касается характера самой Змеи, то из остального зодиака ее выделяют такие качества, как мудрость, осторожность, вдумчивость, ловкость, притягательность. Это отличный стратег и мыслитель, способный просчитать перспективы на много ходов вперед.
Наступающий 2025 год многим принесет умиротворение после непростого високосного 2024 года. Однако немало будет и тех, чья жизнь кардинально изменится. Астрологи утверждают, что наступающий год принесет много возможностей: планеты будут образовывать уникальные конфигурации, которые будут благоприятствовать глубоким изменениям, причем это коснется как жизни простых смертных, так и геополитической ситуации.
Многие пересмотрят привычные подходы к жизни, а также увидят ранее остававшиеся незамеченными возможности для личного роста, профессионального развития, изменений в личной жизни. Тем, кто открыт к новому, 2025 год подарит множество шансов и удобных случаев реализовать свои стремления.
На фото тульские Дед Мороз и Снегурочка — Сергей Курлыков и Алиса Белоусова с королевским питоном.
В целом год обещает быть активным, многим придется ускориться, времени на зимнюю спячку с последующим неторопливым пробуждением гороскоп не обещает. Потрудиться придется уже в январе, зато тем, кто сумеет сразу включиться в работу и быстро переключаться с одной задачи на другую, звезды сулят большой успех.
В этот год хорошо строить долгосрочные многолетние планы на жизнь, завоевывать симпатии нужных людей, проворачивать «сложносочиненные» схемы в карьере, бизнесе, творчестве. Змея также поможет принять мудрые и взвешенные решения в сложных вопросах. Но конечно, не обойдется здесь без обратной стороны медали — недостатков Змеи. Они могут выражаться в пассивности, хитрости, лживости, пристрастии к развлечениям. Поэтому держите ухо востро.
Многие смогут раскрыть свою интуицию, научиться видеть суть вещей и скрытые мотивы окружающих, предугадывать развитие событий. Успех ждет в делах, связанных с искусством, красотой и сочинительством.
Змея призывает вас стремиться к самопознанию, углублению во внутренний мир и раскрытию творческих способностей. Тогда в подарок вы получите гармонию с собой, много вдохновения и привлекательность в глазах окружающих.
Александр Рогов (29 марта), стилист, ведущий шоу «Модный приговор».
Год обещает много возможностей реализовать себя: кто-то увидит новые перспективы в привычном направлении деятельности, перед кем-то откроются новые неожиданные двери. Очень важно будет не только не пропустить эти возможности, но и вовремя проявить инициативу и приступить к действиям.
Следует быть осмотрительными в расходах и вложениях средств. Кроме того, опасность представляет поведение некоторых ваших коллег: кое-кто может повести себя нечестно и непорядочно. Впрочем, фатальным это для вас не станет.
Змея поможет Овнам создать гармоничные отношения. А тем, кому уже удалось найти спутника жизни, — вывести отношения на новый уровень и еще больше их упрочить.
Татьяна Алексеева (3 мая), генеральный директор медиахолдинга «Слобода».
Год пройдет под знаком трансформации. Некоторые представители знака словно заново откроют себя, посмотрят под другим углом на данное им от природы и развитое за жизнь. В финансах все будет ровно, кардинальных перемен Змея не обещает, а вот новые направления для трат нарисуются: ремонт в квартире, покупка нового дома, вложения в улучшение своей физической формы.
Звезды советуют обратить внимание на полнолуния 12 мая и 5 ноября — именно в эти даты могут проявиться моменты, которые создают сложности в уже имеющихся отношениях или мешают завести новые. Не надо пугаться возможных осложнений, ведь они — лишь незначительное препятствие на пути к заветным целям.
Юлия Снигирь (2 июня), киноактриса, модель.
Близнецам звезды обещают год абсолютно в их стиле: динамичный, переменчивый, азартный. Будет много вызовов, неоднозначных ситуаций, которые проверят на прочность характер и силу воли. Однако Близнецы во всех этих переменах и неожиданных поворотах будут как рыба в воде.
В финансовой сфере гороскоп рекомендует обратить внимание на май — Близнецов ждет окно возможностей для настоящего финансового прорыва.
В любви благоприятной для Близнецов будет первая половина года — одинокие представители знака могут встретить человека, с которым у них сложатся гармоничные отношения. Не держитесь за прошлое, нужно открыться новым идеям!
Александр Власенков (12 июля), участник шоу «Голос», солист группы «Полынь Folk».
Эмпатичным и эмоциональным Ракам год Змеи принесет прежде всего много изменений в отношениях. Новые знакомства, укрепление старых связей, завязывание новых, романы, встречи, расставания, примирения и прощания — все главные события 2025 года для представителей знака будут связаны именно со сферой отношений, будь то родственные, рабочие или любовные.
В профессиональном плане Раки смогут раскрыть свои ранее невостребованные способности и скрытые таланты. Больших накоплений сделать вряд ли получится, но и потерь не будет.
Не позволяйте вашей скромности и тактичности лишить вас новых возможностей. Будьте смелее!
Софья Аржаных (9 августа), актриса.
Львам гороскоп сулит важный год с точки зрения исправления старых ошибок, восстановления справедливости, некогда утраченных возможностей и реализации давних задумок. Некоторые вещи отнимут немало ресурсов. И здесь мудрая Змея призывает задуматься: стоит ли тратить время на борьбу, если порой достаточно подождать — и время все расставит на свои места.
А вот в вопросах любовных отношений очень важным будет не пускать ничего на самотек, а проявлять инициативу, идти первым на сближение, примирение, даже просить прощения — непривычный опыт для большинства Львов. Вас ждет множество искушений, постарайтесь проявлять терпение и благоразумие.
Дмитрий Миляев (29 августа), губернатор Тульской области.
Гороскоп обещает довольно насыщенный период, с большим количеством планов, задумок и начинаний. Главным вызовом этого года станет рациональное распределение собственной энергии между всем, что вам захочется воплотить в жизнь.
В личной жизни назревают перемены: многие пары, уже некоторое время состоящие в отношениях, решат узаконить их — и планеты обещают благоприятный момент. Одиноким Девам гороскоп советует уподобиться Змее: нежиться на солнышке, радоваться жизни и не торопиться там, где торопиться не нужно.
Не будьте слишком суровы к друзьям, близким, любимому человеку. Учитесь слышать других.
Михаил Левашов (4 октября), голкипер ПФК «Арсенал».
Весам 2025 год запомнится яркими событиями, полезными знакомствами и интересными поездками. Самое главное: не бояться перемен и смело смотреть в будущее, активно бороться с трудностями и не пускать события на самотек. А вот первые месяцы года лучше провести максимально спокойно и расслабленно.
В любовной сфере тоже грядут перемены, они коснутся и свободных представителей знака (вероятны судьбоносные встречи, яркие романы, даже свадьбы), и уже связанных узами брака (тут вероятны решения от завести ребенка до расстаться навсегда). Не торопитесь, не суетитесь, не идите на поводу у эмоций. Все решения должны быть взвешенными.
Ирина Брыкова (30 октября), солистка этно-коллектива Runa Project.
Год начнется стремительно, времени на раскачку не будет совсем. Впрочем, представители знака, люди по натуре амбициозные и целеустремленные, окажутся готовы к любым поворотам, примут все вызовы и во всем преуспеют: звезды хоть и будут многого требовать, но препятствий чинить не станут.
Личная жизнь обещает быть бурной, Скорпионы окажутся в центре внимания. Это, с одной стороны, сулит много новых знакомств, но с другой — может осложнить жизнь тем, кто уже состоит в отношениях: ваш любимый человек может ревновать.
Легких денег звезды не обещают, трудиться придется много, не сворачивая с пути. Важно сохранять спокойствие и рациональный подход при решении проблем.
Анастасия Дмитриева (26 ноября), «Мисс Тула — 2025».
Стрельцам гороскоп обещает год неоднозначный: с одной стороны, возможностей будет множество, с другой — подводных камней тоже немало. Ваш девиз на год: дипломатичность, сдержанность, здравомыслие. Не поддавайтесь на провокации, не рубите сгоряча, не бросайтесь в омут с головой.
Помните, что успехи в профессиональной сфере — не единственная составляющая счастливой и гармоничной жизни.
В личной жизни вас ждут приятные сюрпризы и радостные события. Возможно, найдете новую любовь или укрепите отношения с партнером. Будьте доброжелательны, эмпатичны, открыты к новым знакомствам и не бойтесь выражать свои чувства.
Зоя Кудря (8 января), сценарист, автор сериалов «Граница. Таежный роман»,
«Адмиралъ», «Мосгаз» и др.
Положительных моментов в 2025 году будет много, и если верить гороскопу, в числе самых запоминающихся окажутся путешествия: Козерогов ждут и деловые поездки, в которых будет много полезных знакомств, и путешествия на отдых в необычные места, которые наполнят их новыми яркими впечатлениями. Чтобы все это получилось, представители знака будут много работать, как это всегда и делают.
Не будет забыта и любовная сфера: наиболее благоприятный период для новых знакомств и укрепления уже созданного союза ожидается с 13 апреля по 1 июня. Не упустите его!
Смело выходите на свет и берите дело в свои руки!
Юлия Ростанова (24 января), «Миссис Тульская область – 2025».
Водолеев ждет не самый простой год, прежде всего в отношениях. Многим придется на практике выяснить, кто из их окружения им на самом деле друг, а кто нет. Обстоятельства могут оказаться не самыми приятными, отношения с токсичными людьми придется решительно разорвать – и Водолеи могут переживать по этому поводу. Многие найдут утешение в зарабатывании денег: гороскоп обещает очень благоприятный с финансовой точки зрения период.
В личной жизни звезды однозначны: если вы созрели для серьезных отношений – год Змеи будет благоприятным для их создания; если хочется легкого флирта, то ничего, кроме расшатанных нервов и конфликтов, он вам сейчас не принесет.
Дмитрий Тихонов (11 марта), киноактер, актер дубляжа. Фото с сайта kinopoisk.ru.
Р ыбам гороскоп обещает в 2025 году много денег: вы или начнете большой и прибыльный проект, или получите наследство, или выгодно вложите деньги и к концу года получите крупные дивиденды. В карьере возможен долгожданный прорыв, хотя тут придется приложить множество усилий, причем не только профессионального толка, но и дипломатического: способность договариваться и убеждать будет важна как никогда.
В личной жизни ожидаются приятные перемены: возможнен переезд, свадьба или пополнение в семье (некоторым представителям знака удастся вместить все перечисленное в один год).
Следуйте за своей интуицией!