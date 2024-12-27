Гороскоп-2025: каким знакам зодиака год Змеи сулит счастье, любовь и успех?

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Myslo.

По восточному календарю 2025-й – год Зеленой Деревянной Змеи. Официально год Змеи начнется 29 января 2025 года (китайский Новый год) и закончится 16 февраля 2026 года.

Во-первых, Змея в китайской мифологии является носителем иньского, женского принципа. В отличие от Дракона — принципа ян. Значит, год Змеи обещает быть менее активным и агрессивным, зато более стабильным и умиротворенным. Во-вторых, это Зеленая Змея, а зеленый цвет связан со стихией Дерева. Дерево олицетворяет собой рост и развитие — ведь оно растет и развивается на протяжении всей своей жизни. Значит, начатые в год Змеи дела и проекты будут хорошо расти и развиваться. А еще это подсказка заняться озеленением своего жилища: Змее понравятся домашние растения, сад или огород.

Ну, а что касается характера самой Змеи, то из остального зодиака ее выделяют такие качества, как мудрость, осторожность, вдумчивость, ловкость, притягательность. Это отличный стратег и мыслитель, способный просчитать перспективы на много ходов вперед.

Наступающий 2025 год многим принесет умиротворение после непростого високосного 2024 года. Однако немало будет и тех, чья жизнь кардинально изменится. Астрологи утверждают, что наступающий год принесет много возможностей: планеты будут образовывать уникальные конфигурации, которые будут благоприятствовать глубоким изменениям, причем это коснется как жизни простых смертных, так и геополитической ситуации.

Многие пересмотрят привычные подходы к жизни, а также увидят ранее остававшиеся незамеченными возможности для личного роста, профессионального развития, изменений в личной жизни. Тем, кто открыт к новому, 2025 год подарит множество шансов и удобных случаев реализовать свои стремления.



На фото тульские Дед Мороз и Снегурочка — Сергей Курлыков и Алиса Белоусова с королевским питоном.

В целом год обещает быть активным, многим придется ускориться, времени на зимнюю спячку с последующим неторопливым пробуждением гороскоп не обещает. Потрудиться придется уже в январе, зато тем, кто сумеет сразу включиться в работу и быстро переключаться с одной задачи на другую, звезды сулят большой успех.

В этот год хорошо строить долгосрочные многолетние планы на жизнь, завоевывать симпатии нужных людей, проворачивать «сложносочиненные» схемы в карьере, бизнесе, творчестве. Змея также поможет принять мудрые и взвешенные решения в сложных вопросах. Но конечно, не обойдется здесь без обратной стороны медали — недостатков Змеи. Они могут выражаться в пассивности, хитрости, лживости, пристрастии к развлечениям. Поэтому держите ухо востро.

Многие смогут раскрыть свою интуицию, научиться видеть суть вещей и скрытые мотивы окружающих, предугадывать развитие событий. Успех ждет в делах, связанных с искусством, красотой и сочинительством.

Змея призывает вас стремиться к самопознанию, углублению во внутренний мир и раскрытию творческих способностей. Тогда в подарок вы получите гармонию с собой, много вдохновения и привлекательность в глазах окружающих.

Овен. 21 марта — 20 апреля



Александр Рогов (29 марта), стилист, ведущий шоу «Модный приговор».

Год обещает много возможностей реализовать себя: кто-то увидит новые перспективы в привычном направлении деятельности, перед кем-то откроются новые неожиданные двери. Очень важно будет не только не пропустить эти возможности, но и вовремя проявить инициативу и приступить к действиям.

Следует быть осмотрительными в расходах и вложениях средств. Кроме того, опасность представляет поведение некоторых ваших коллег: кое-кто может повести себя нечестно и непорядочно. Впрочем, фатальным это для вас не станет.

Змея поможет Овнам создать гармоничные отношения. А тем, кому уже удалось найти спутника жизни, — вывести отношения на новый уровень и еще больше их упрочить.

Телец. 21 апреля — 21 мая



Татьяна Алексеева (3 мая), генеральный директор медиахолдинга «Слобода».

Год пройдет под знаком трансформации. Некоторые представители знака словно заново откроют себя, посмотрят под другим углом на данное им от природы и развитое за жизнь. В финансах все будет ровно, кардинальных перемен Змея не обещает, а вот новые направления для трат нарисуются: ремонт в квартире, покупка нового дома, вложения в улучшение своей физической формы.

Звезды советуют обратить внимание на полнолуния 12 мая и 5 ноября — именно в эти даты могут проявиться моменты, которые создают сложности в уже имеющихся отношениях или мешают завести новые. Не надо пугаться возможных осложнений, ведь они — лишь незначительное препят­ствие на пути к заветным целям.

Близнецы. 22 мая — 21 июня



Юлия Снигирь (2 июня), киноактриса, модель.

Близнецам звезды обещают год абсолютно в их стиле: динамичный, переменчивый, азартный. Будет много вызовов, неоднозначных ситуаций, которые проверят на прочность характер и силу воли. Однако Близнецы во всех этих переменах и неожиданных поворотах будут как рыба в воде.

В финансовой сфере гороскоп рекомендует обратить внимание на май — Близнецов ждет окно возможностей для настоящего финансового прорыва.

В любви благоприятной для Близнецов будет первая половина года — одинокие представители знака могут встретить человека, с которым у них сложатся гармоничные отношения. Не держитесь за прошлое, нужно открыться новым идеям!

Рак. 22 июня — 22 июля



Александр Власенков (12 июля), участник шоу «Голос», солист группы «Полынь Folk».

Эмпатичным и эмоциональным Ракам год Змеи принесет прежде всего много изменений в отношениях. Новые знакомства, укрепление старых связей, завязывание новых, романы, встречи, расставания, примирения и прощания — все главные события 2025 года для представителей знака будут связаны именно со сферой отношений, будь то родственные, рабочие или любовные.

В профессиональном плане Раки смогут раскрыть свои ранее невостребованные способности и скрытые таланты. Больших накоплений сделать вряд ли получится, но и потерь не будет.

Не позволяйте вашей скромности и тактичности лишить вас новых возможностей. Будьте смелее!

Лев. 23 июля — 23 августа



Софья Аржаных (9 августа), актриса.

Львам гороскоп сулит важный год с точки зрения исправления старых ошибок, восстановления справедливости, некогда утраченных возможно­стей и реализации давних задумок. Некоторые вещи отнимут немало ресурсов. И здесь мудрая Змея призывает задуматься: стоит ли тратить время на борьбу, если порой достаточно подождать — и время все расставит на свои места.

А вот в вопросах любовных отношений очень важным будет не пускать ничего на самотек, а проявлять инициативу, идти первым на сближение, примирение, даже просить прощения — непривычный опыт для большинства Львов. Вас ждет множество искушений, постарайтесь проявлять терпение и благоразумие.

Дева. 24 августа — 23 сентября



Дмитрий Миляев (29 августа), губернатор Тульской области.

Гороскоп обещает довольно насыщенный период, с большим количеством планов, задумок и начинаний. Главным вызовом этого года станет рациональное распределение собственной энергии между всем, что вам захочется воплотить в жизнь.

В личной жизни назревают перемены: многие пары, уже некоторое время состоящие в отношениях, решат узаконить их — и планеты обещают благоприятный момент. Одиноким Девам гороскоп советует уподобиться Змее: нежиться на солнышке, радоваться жизни и не торопиться там, где торопиться не нужно.

Не будьте слишком суровы к друзьям, близким, любимому человеку. Учитесь слышать других.

Весы. 24 сентября — 23 октября



Михаил Левашов (4 октября), голкипер ПФК «Арсенал».

Весам 2025 год запомнится яркими событиями, полезными знаком­ствами и интересными поездками. Самое главное: не бояться перемен и смело смотреть в будущее, активно бороться с трудностями и не пускать события на самотек. А вот первые месяцы года лучше провести максимально спокойно и расслабленно.

В любовной сфере тоже грядут перемены, они коснутся и свободных представителей знака (вероятны судьбоносные встречи, яркие романы, даже свадьбы), и уже связанных узами брака (тут вероятны решения от завести ребенка до расстаться навсегда). Не торопитесь, не суетитесь, не идите на поводу у эмоций. Все решения должны быть взвешенными.

Скорпион. 24 октября — 22 ноября



Ирина Брыкова (30 октября), солистка этно-коллектива Runa Project.

Год начнется стремительно, времени на раскачку не будет совсем. Впрочем, представители знака, люди по натуре амбициозные и целеустремленные, окажутся готовы к любым поворотам, примут все вызовы и во всем преуспеют: звезды хоть и будут многого требовать, но препятствий чинить не станут.

Личная жизнь обещает быть бурной, Скорпионы окажутся в центре внимания. Это, с одной стороны, сулит много новых знакомств, но с другой — может осложнить жизнь тем, кто уже состоит в отношениях: ваш любимый человек может ревновать.

Легких денег звезды не обещают, трудиться придется много, не сворачивая с пути. Важно сохранять спокойствие и рациональный подход при решении проблем.

Стрелец. 23 ноября — 21 декабря



Анастасия Дмитриева (26 ноября), «Мисс Тула — 2025».

Стрельцам гороскоп обещает год неоднозначный: с одной стороны, возможностей будет множество, с другой — подводных камней тоже немало. Ваш девиз на год: дипломатичность, сдержанность, здравомыслие. Не поддавайтесь на провокации, не рубите сгоряча, не бросайтесь в омут с головой.

Помните, что успехи в профессиональной сфере — не единственная составляющая счастливой и гармоничной жизни.

В личной жизни вас ждут приятные сюрпризы и радостные события. Возможно, найдете новую любовь или укрепите отношения с партнером. Будьте доброжелательны, эмпатичны, открыты к новым знакомствам и не бойтесь выражать свои чувства.

Козерог. 22 декабря — 20 января



Зоя Кудря (8 января), сценарист, автор сериалов «Граница. Таежный роман»,

«Адмиралъ», «Мосгаз» и др.

Положительных моментов в 2025 году будет много, и если верить гороскопу, в числе самых запоминающихся окажутся путешествия: Козерогов ждут и деловые поездки, в которых будет много полезных знакомств, и путешествия на отдых в необычные места, которые наполнят их новыми яркими впечатлениями. Чтобы все это получилось, представители знака будут много работать, как это всегда и делают.

Не будет забыта и любовная сфера: наи­более благоприятный период для новых знакомств и укрепления уже созданного союза ожидается с 13 апреля по 1 июня. Не упустите его!

Смело выходите на свет и берите дело в свои руки!

Водолей. 21 января — 19 февраля



Юлия Ростанова (24 января), «Миссис Тульская область – 2025».

Водолеев ждет не самый простой год, прежде всего в отношениях. Многим придется на практике выяснить, кто из их окружения им на самом деле друг, а кто нет. Обстоятельства могут оказаться не самыми приятными, отношения с токсичными людьми придется решительно разорвать – и Водолеи могут переживать по этому поводу. Многие найдут утешение в зарабатывании денег: гороскоп обещает очень благоприятный с финансовой точки зрения период.

В личной жизни звезды однозначны: если вы созрели для серьезных отношений – год Змеи будет благоприятным для их создания; если хочется легкого флирта, то ничего, кроме расшатанных нервов и конфликтов, он вам сейчас не принесет.

Рыбы. 20 февраля — 20 марта



Дмитрий Тихонов (11 марта), киноактер, актер дубляжа. Фото с сайта kinopoisk.ru.

Р ыбам гороскоп обещает в 2025 году много денег: вы или начнете большой и прибыльный проект, или получите наследство, или выгодно вложите деньги и к концу года получите крупные дивиденды. В карьере возможен долгожданный прорыв, хотя тут придется приложить множество усилий, причем не только профессионального толка, но и дипломатического: способность договариваться и убеждать будет важна как никогда.

В личной жизни ожидаются приятные перемены: возможнен переезд, свадьба или пополнение в семье (некоторым представителям знака удастся вместить все перечисленное в один год).

Следуйте за своей интуицией!