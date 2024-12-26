Астролог дала прогноз на 2025-й: кого ждут встряски и кардинальные перемены

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По просьбе Myslo тульский астролог Анжела Харитонова рассказала, что пророчат нам планеты в следующем году.

— 2025-й — год непростой, но очень интересный, — рассказывает астролог Анжела Харитонова. — Чем он уникален? Целых пять медленных планет меняют свой знак, и этим задают новые большие циклы развития. Это Плутон, Уран, Нептун, Сатурн и Юпитер.

Это коснется общества в целом, также и каждого конкретного человека. Личные события у людей будут зависеть от того, какие аспекты дадут планеты к их карте рождения (натальной карте). Как говорит Анжела, это можно посмотреть только в индивидуальном прогнозе.

Плутон — планета силы и трансформации

Теперь уже он окончательно перешел в Водолей. Будет много коллективных преобразований и новых идей, новых сообществ.

Личное влияние Плутона

В гармоничных аспектах (особенно для Близнецов и Весов, родившихся в начале знака):

Плутон придаст силу, власть, влияние, выносливость, проницательность, харизму, умение управлять людьми и деньгами.

В напряжённых аспектах (в особенности для Водолеев, Львов, Тельцов и Скорпионов, родившихся в начале знака):

Плутон поднимет все старые косяки, всё, что «заметалось под ковёр», заставит отказаться от старого и вызовет перерождение той сферы жизни, которой коснется в вашей натальной карте.

Как себя вести?

Быть сильным, смотреть ситуации в глаза, понимать, что трансформации неизбежны, включить свой внутренний стержень и сверхресурсы.

Уран — планета парадоксов и перемен

Уран в мае 2024 перейдёт в знак Близнецы, но пока не окончательно, и уже запустит процессы перемен и обновлений. Причём всё может происходить непредсказуемо и не так, как планировали.

Что ожидаем:

новые технологии,

новые информационные и образовательные тренды,

перемены в сообществах и коллективах.

В гармоничных аспектах (в особенности для Водолеев и Весов, родившихся в начале знака):

Уран даст много новых идей и новых знаний, новые знакомства и поездки, новый круг общения, новые хобби и интересы, сюрпризы, освобождение от того старого, что вас тяготило, желание свободы и независимости.

В напряжённых аспектах (в особенности для Близнецов, Стрельцов, Дев и Рыб, родившихся в начале знака):

Уран вызовет встряски и кардинальные перемены, которые могут быть для вас стрессовыми, но зачастую необходимы. Срывы планов, потери, парадоксы.

Как себя вести?

Помнить, что Уран учит нас свободе, независимости и не цепляться мёртвой хваткой за стабильность. Вам поможет лёгкость, нестандартные решения, и умение не привязываться.

Нептун — планета «внутреннего мира», Сатурн — планета контроля и дисциплины

Нептун с Сатурном, начиная с конца мая и все летние месяцы будут стоять в соединении, зайдя в новый знак Овна.

Именно в такой комбинации эти две планеты вызовут у многих людей фанатичные, тупиково-обманные ситуации, борьбу за идеи, упорство в отстаивании своих иллюзий.

На самых осознанных аспект может сработать позитивно, как переход от мечтаний к активным действиям, но дисциплина и внутренний стержень очень понадобятся!

Гармонично аспект может подействовать в особенности для Стрельцов и Львов, родившихся в начале знака).

В напряжённых аспектах (в особенности для Овнов, Весов, Козерогов и Раков, родившихся в начале знака):

обманы, тупики, ограничения, ошибки, подвешенные ситуации, хаос.

Как себя вести?

Помнить, что Нептун действует как гипноз, очень медленно, вкрадчиво и постепенно и, как правило, человек сам не замечает, как его унесло от реальности. Вдруг начинает верить в то, что ложно, фанатично стремиться туда, где ждёт его тупик и т. п.

Тут совет такой: быть бдительными и максимально осознанными, пользоваться советами других людей.

​Юпитер — всем семейного счастья!

Юпитер в июне перейдёт в Рак, где он максимально силён. Это время акцента на семейных ценностях, эмоциональной поддержке и заботе о близких. Удачное время для укрепления связей с семьей, решения вопросов с недвижимостью.

Появится возможность определиться с местом, где вы хотите жить, создать семью, построить дом, купить землю.

Юпитер в Раке также может способствовать росту интереса к вопросам материнства, воспитания детей.

Может быть больше господдержки в социальной сфере, направленной на помощь семьям с детьми, повышение рождаемости, улучшение жилищных условий.

Юпитер в Раке даст повышение интереса к традициям, истории, родословным, усиление патриотизма.

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Это позитивное влияние будет распространяться на всех, но больше всего повезёт Ракам, особенно тем, кто родился в самом начале знака, а также Рыбам и Скорпионам, тоже рождённым в начале знака.

Что будет с любовью и отношениями?

Март и первая половина апреля Венера ретроградна, поэтому у многих будут проблемы с отношениями, самооценкой, с финансами. Могут быть неожиданные возвраты бывших. Хорошее время для работы над собой и работы над отношениями.

Вторая половина года очень благоприятна, особенно для серьёзных отношений, направленных на создание семьи.

Что с деньгами?

Финансовое положение будет зависеть от того, как вы впишетесь во все новые планетарные тенденции 2025 года, в новые технологии, коллективные трансформации.

Во второй половине года условия для роста финансов будут однозначно лучше.

Энергия и активность

2025 год начинается с ретроградного Марса который встаёт в оппозицию с Плутоном (тенденция действует уже с ноября 2024-го).

Марс будет ретрограден в январе и феврале. В это время мотивация у людей может падать, а раздражительность и конфликтность возрастать. Может появиться желание добиться своего любыми способами.

Потом Марс пойдёт в прямое движение, а оппозицию с Плутоном будет сохранять до конца апреля, поэтому конфликтность будет повышена.