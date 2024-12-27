Утиные истории, самый тяжелый пациент и спасение Плюшкина: будни тульских спасателей

На фото: Артём Безнощенко, Борис Егоров, Максим Сошников и Николай Хохлов.

Тульские спасатели — это люди, умеющие находить выход из любой ситуации. Именно они сегодня, 27 декабря, отмечают свой профессиональный праздник.

В Центре гражданской защиты и спасательных работ Тулы трудится несколько десятков человек. Это они ежедневно готовы прийти на помощь упавшей в своей квартире бабушке, открыть сломавшийся замок, устранить последствия непогоды и спасти животных, попавших в беду.

Они же выполняют и «ту самую» работу: разрезают искореженные в ДТП машины, извлекают из водоемов утонувших и открывают двери в квартиры, где скончался человек.

В машине спасателей имеются инструменты и приспособления на любой случай жизни. Различная гидравлика для разбора машин при ДТП, альпснаряжение, лодка и весла, гидрокостюм и химзащита, огнеупорные костюмы и средства для защиты при нахождении в среде, непригодной для дыхания, всё для оказания первой помощи, ремнаборы…

А еще инструменты для художественной резьбы по дереву, рыболовный подсак, миниатюрные отвертки.

Это не для того, чтобы увлекательно проводить время между выездами. Все это тоже применяется для оказания помощи — аккуратно снять кольцо с пальца, горшок с головы ребенка, вскрыть замки без повреждения или…поймать утят.

Утиные истории

Именно рыболовный подсачок и ведро понадобились, чтобы вызволить утят из сливного колодца в Платоновском парке. Малыши провалились сквозь решетку в трубу и не смогли бы выбраться сами.

Прибыв на место и осмотревшись, спасатели решили не пилить решетку толщиной в палец, дабы не пугать птенцов, а поискать другой способ подобраться к пернатым узникам. Изучили космоснимки на карте и обнаружили с другой стороны пруда вход под плотину. Прихватив сачок и ведро, проползли на четвереньках почти 50 метров по трубе. И вот они, утята! Собрали малышей сачком, посадили в ведро и доставили в целости и сохранности к взволнованной маме-утке.

Пёс-серфинг

Доска с полозьями зимой всегда находится в машине спасателей. Она предназначена для эвакуации людей, провалившихся под лед. Но ее же можно приспособить и для подобных случаев с животными. Так, на нижнем пруду Пролетарского парка в полынью провалилась собака. Надев утепленный гидрокостюм, спасатель зашел в воду, переместил животное на доску, а коллеги с берега принялись ее тянуть. В итоге пёсель благополучно добрался до суши, отряхнулся и бодро потрусил по своим делам — даже замерзнуть не успел!

Спасение Плюшкина

Поиск потерявшихся в лесу грибников — одна из задач, с которой сталкиваются спасатели. Но порой поисковые работы приходится производить в условиях квартиры.

Поступил вызов: дедушка уже около недели не выходит на связь, квартиру родственники сами открыть не могут.

Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь, но на этом работа не закончилась — дорогу в жилье преградила гора мусора высотой до груди. Взобравшись на нее, спасатели начали искать дедушку. Осмотреть пришлось все комнаты. Они были завалены хламом, и сначала казалось, что в квартире никого нет.

Пенсионер был обнаружен в одной из комнат в самом дальнем углу — он провалился в мусор, застрял и не мог самостоятельно выбраться. Его извлекли и передали в руки медиков.

Вдох-выдох

Тушить пожары не входит в задачи спасателей. А вот помочь выйти из задымленного помещения — это запросто, на такой случай в машине имеются дыхательные системы. Средства защиты органов дыхания однажды помогли спасателям доставить мужчину с обширными трофическими язвами до машины скорой помощи.

Дело в том, что раны источали жуткий гнилостный запах, поэтому и было решено использовать дыхательные системы. Но не из соображений личной безопасности, а исключительно ради самого мужчины.

У него случился сердечный приступ, и промедление из-за банального рефлекторного кашля при транспортировке могло стоить ему жизни. Поэтому решено было перестраховаться.

Капкан

Огнеупорный комплект одежды пригодился и в другом случае. В садоводческом кооперативе в Хомяково бесхозная собака попала в капкан. Местные жители заметили это, но подойти к ней не решались: она была испугана и вела себя агрессивно. Приехавшие на вызов спасатели нашли способ, как безопасно для себя и собаки подойти к ней и высвободить ее из плена. Из машины взяли огнеупорную крутку и накинули на животное, чтобы защититься от вероятных укусов.

Закутали в нее собаку, немного посидели с ней рядом, погладили ее. Поняв, что угрозы нет, животное успокоилось, перестало вырываться. После этого спасатели разжали капкан, освободили лапу и осмотрели — кость цела, рана лишь поверхностная. Выпустили ее из куртки, собака отбежала на 10 метров, остановилась, немного посмотрела на своих спасителей и побежала прочь.

Трудности эвакуации

На случай если придется поднимать тяжелые грузы, в спецмашине имеются грузоподъемные ремни. Но спасатели не были бы спасателями, если бы всё применяли только по прямому назначению. Так, летом от медиков поступил звонок: просили эвакуировать пациента в машину. Проблема была, во-первых, в его лишнем весе — в нем более 250 кг, во-вторых, он находится на даче с очень узкими дверными проемами — носилки в них не пройдут.

На вызов отправились сразу два звена. Осмотрели помещение, стали обсуждать, как эвакуировать мужчину. Первой пришла идея выпилить часть стены и таким образом вынести пациента из дома. Но тут стало очевидным, что в обычную машину скорой помощи он просто не поместится. Медики вызвали грузовую ГАЗель, которая в обычных случаях используется для доставки медикаментов и белья.

Пока транспорт ехал, у спасателей было время попробовать вызволить с помощью грузовых ремней пациента, подключенного к кислороду.

Отодвинули мебель в комнатах, чтобы ничто не мешало перемещению и, вдевятером поднимая его, неспеша стали выносить из комнаты. Затем на ремнях же он был погружен в подъехавший грузовик. В сопровождении медиков и спасателей колонна с мигалками выехала в сторону больницы им. Д. Я. Ваныкина. Там спасатели вновь перегрузили мужчину — уже на гидравлическую каталку, предназначенную специально для тяжелых по весу пациентов, и отправились на следующий вызов…

Спасатели готовы помочь всем. Но чтобы помощь подоспела вовремя, они просят очевидцев четко сообщать обстоятельства случавшегося и оставлять контактный телефон, чтобы можно было на месте уточнить какие-либо детали.