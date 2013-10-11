Заколдованный замок

«Сказка-страшилка для храбрых детей и не очень трусливых родителей» - так автор пьесы и режиссёр спектакля В.Глазков не без иронии обозначил жанр своей постановки.

Не знаем, много ли наберётся не очень трусливых родителей, а вот от храбрых детей, кажется, у театра отбоя не будет. «Страшилка» - это ведь любимейший жанр детского фольклора! Помните? «…В этом чёрном-чёрном лесу стоит чёрный-чёрный…»

Впрочем, всё чёрное в данном случае категорически отменяется. Чёрными останутся разве только черти, и то потому, что белыми им быть не полагается по статусу. Зато на всех чертей у нас есть один Солдат. И какой Солдат! Исключительно жизнелюбивый, предельно оптимистичный, ужасно остроумный, следовательно, никаких ужасов не боящийся.

Кто, как не он, докажет детям, что все страсти-мордасти в момент улетучиваются, стоит только посмотреть на них с весельем и озорством. Неудивительно, что такой служивый и замок расколдует, и Принцессу спасёт, и … Стоп! Обо всём остальном – при встрече на спектакле. Раскроем только одну тайну: будет страшно весело и ужасно(!)…интересно. Приходите. Попугаемся!

Действующие лица и исполнители:

Солдат - Андрей Абрамов

Главный чёрт - Ринад Кондаев

Священник, Атаман, Первый чёрт - Сергей Буряков, Алексей Лаврухин

Монах, Чудовище, Разбойник-весельчак, Второй чёрт - Алексей Копотилов

Разбойник-растеряха, Король - Олег Спиренков

Жена священника, Королева - Любовь Пахомова, Екатерина Прокопьева

Принцесса - Ирина Атлашкина, Юлия Бороздина

Режиссёр–постановщик – Владимир Глазков

Сценография, костюмы – Ольга Герр

Музыкальное оформление – Марина Гладнева

5 и 19 июня стоимость льготного билета - 150 р. Справки по телефону: 36-40-19 (касса); 31-20-97

Стоимость:

детский (с 1 по 9 ряд) 350 – 400 р.

взрослый (с 10 по 15 ряд) 300 – 350 р.

на спектакль для взрослых 300 – 400 р.

для школьников (в будни) 150 р.





