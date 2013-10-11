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Заколдованный замок

Заколдованный замок

«Сказка-страшилка для храбрых детей и не очень трусливых родителей» - так автор пьесы и режиссёр спектакля В.Глазков не без иронии обозначил жанр своей постановки.

Не знаем, много ли наберётся не очень трусливых родителей, а вот от храбрых детей, кажется, у театра отбоя не будет. «Страшилка» - это ведь любимейший жанр детского фольклора! Помните? «…В этом чёрном-чёрном лесу стоит чёрный-чёрный…»

Впрочем, всё чёрное в данном случае категорически отменяется. Чёрными останутся разве только черти, и то потому, что белыми им быть не полагается по статусу. Зато на всех чертей у нас есть один Солдат. И какой Солдат! Исключительно жизнелюбивый, предельно оптимистичный, ужасно остроумный, следовательно, никаких ужасов не боящийся.

Кто, как не он, докажет детям, что все страсти-мордасти в момент улетучиваются, стоит только посмотреть на них с весельем и озорством. Неудивительно, что такой служивый и замок расколдует, и Принцессу спасёт, и … Стоп! Обо всём остальном – при встрече на спектакле. Раскроем только одну тайну: будет страшно весело и ужасно(!)…интересно. Приходите. Попугаемся!

Действующие лица и исполнители:
Солдат - Андрей Абрамов
Главный чёрт - Ринад Кондаев
Священник, Атаман, Первый чёрт - Сергей Буряков, Алексей Лаврухин
Монах, Чудовище, Разбойник-весельчак, Второй чёрт - Алексей Копотилов
Разбойник-растеряха, Король - Олег Спиренков
Жена священника, Королева - Любовь Пахомова, Екатерина Прокопьева
Принцесса - Ирина Атлашкина, Юлия Бороздина
Режиссёр–постановщик – Владимир Глазков
Сценография, костюмы – Ольга Герр
Музыкальное оформление – Марина Гладнева

 

5 и 19 июня стоимость льготного билета - 150 р. Справки по телефону: 36-40-19 (касса); 31-20-97

Стоимость:

  •  детский (с 1 по 9 ряд)    350 – 400 р.
  •  взрослый (с 10 по 15 ряд)    300 – 350 р.
  • на спектакль для взрослых    300 – 400 р.
  • для школьников (в будни)    150 р.



 

 

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
5 июня 2018, вторник
11:00
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19 июня 2018, вторник
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27 июня 2018, среда
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