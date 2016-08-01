В гончарной мастерской

Возникновение гончарного промысла связано с появлением гончарного круга. Однако и задолго до этого человек не мог обойтись без глиняной посуды. Нас ждет экскурс в историю самых древних веков и знакомство с самыми первыми способами лепки сосудов, а также знакомство со знаменитым промыслом тульского региона — филимоновской игрушкой. Поработать с глиной-синикой и расписать петушка в традиционном стиле — занимательно и приятно вдвойне!

Стоимость билета — 100 рублей. Подробная информация и бронирование мест по телефону: 8−4872−36−16−63.