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В гончарной мастерской

В гончарной мастерской

Возникновение гончарного промысла связано с появлением гончарного круга. Однако и задолго до этого человек не мог обойтись без глиняной посуды. Нас ждет экскурс в историю самых древних веков и знакомство с самыми первыми способами лепки сосудов, а также знакомство со знаменитым промыслом тульского региона — филимоновской игрушкой. Поработать с глиной-синикой и расписать петушка в традиционном стиле — занимательно и приятно вдвойне!

Стоимость билета — 100 рублей. Подробная информация и бронирование мест по телефону: 8−4872−36−16−63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
14 июля 2017, пятница
13:00
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14 июля 2017, пятница
14:00
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