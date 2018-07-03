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Сказочные выходные в тульском экзотариуме

Сказочные выходные в тульском экзотариуме

Тульский экзотариум приглашает на новые занятия самых маленьких своих посетителей от 2 до 5 лет. Это своеобразное летнее продолжение курсов для малышей «ЗооАкадемия», но теперь и по выходным!

На занятии ребята, а вместе с ними и взрослые, послушают новые сказки о животных и пообщаются с их героями – настоящими живыми животными!

Занятия проходят каждые выходные (суббота и воскресенье) в 11:30.

Обращаем внимание, что присутствие на занятии родителей обязательно.

 Бонус для детей – бесплатный осмотр экспозиции после занятия.

Записаться на занятие можно по телефону +7(4872)47-53-92

Стоимость: 300 р. - за одного ребенка + входной билет для взрослых, 200+200  - посещение с братом или сестрой + входной билет для взрослых,

 

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум
Тула, улица Октябрьская, 26
7 июля 2018, суббота
11:30
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8 июля 2018, воскресенье
11:30
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14 июля 2018, суббота
11:30
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