Сказочные выходные в тульском экзотариуме

Тульский экзотариум приглашает на новые занятия самых маленьких своих посетителей от 2 до 5 лет. Это своеобразное летнее продолжение курсов для малышей «ЗооАкадемия», но теперь и по выходным!

На занятии ребята, а вместе с ними и взрослые, послушают новые сказки о животных и пообщаются с их героями – настоящими живыми животными!

Занятия проходят каждые выходные (суббота и воскресенье) в 11:30.

Обращаем внимание, что присутствие на занятии родителей обязательно.

Бонус для детей – бесплатный осмотр экспозиции после занятия.

Записаться на занятие можно по телефону +7(4872)47-53-92

Стоимость: 300 р. - за одного ребенка + входной билет для взрослых, 200+200 - посещение с братом или сестрой + входной билет для взрослых,