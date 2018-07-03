Сказочные выходные в тульском экзотариуме
Тульский экзотариум приглашает на новые занятия самых маленьких своих посетителей от 2 до 5 лет. Это своеобразное летнее продолжение курсов для малышей «ЗооАкадемия», но теперь и по выходным!
На занятии ребята, а вместе с ними и взрослые, послушают новые сказки о животных и пообщаются с их героями – настоящими живыми животными!
Занятия проходят каждые выходные (суббота и воскресенье) в 11:30.
Обращаем внимание, что присутствие на занятии родителей обязательно.
Бонус для детей – бесплатный осмотр экспозиции после занятия.
Записаться на занятие можно по телефону +7(4872)47-53-92
Стоимость: 300 р. - за одного ребенка + входной билет для взрослых, 200+200 - посещение с братом или сестрой + входной билет для взрослых,
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 26
7 июля 2018, суббота
11:30
8 июля 2018, воскресенье
11:30
14 июля 2018, суббота
11:30
15 июля 2018, воскресенье
11:30
21 июля 2018, суббота
11:30
22 июля 2018, воскресенье
11:30
28 июля 2018, суббота
11:30
29 июля 2018, воскресенье
11:30
4 августа 2018, суббота
11:30
5 августа 2018, воскресенье
11:30
11 августа 2018, суббота
11:30
12 августа 2018, воскресенье
11:30
18 августа 2018, суббота
11:30
19 августа 2018, воскресенье
11:30
25 августа 2018, суббота
11:30
26 августа 2018, воскресенье
11:30