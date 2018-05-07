Сказочные иллюстрации: Маша и медведь

Русские народные сказки — вечные хранители народной мудрости, учителя доброты, верности и отваги. На них выросло не одно поколение. Наши занятия из цикла «Сказочные иллюстрации» помогут взрослым вернутся в счастливый мир детства вместе со своими детьми!

На этот раз мы вспомним сказку «Маша и Медведь», а также познакомимся с художником-иллюстратором Николаем Устиновым. В рамках практической части занятия дети смогут изготовить объёмную иллюстрацию.

Стоимость участия: дети — 60 р., взрослые — 150 р.