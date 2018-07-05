Семейная жизнь животных
Верность в отношениях — залог счастливой семьи. Среди людей существует множество примеров счастливой и дружной жизни в браке. А как дела семейные обстоят у животных?
Могут ли братья наши меньшие хранить верность своей половинке? Долго ли они ухаживают за объектом своего «обожания»? Заботятся ли о потомстве и на чьи плечи ложатся такие обязанности?
Ответить на эти вопросы, а также узнать другие интересные факты о семейной жизни представителей фауны Тульской области вы сможете, посетив нашу экскурсию.
Стоимость: 150 р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
8 июля 2018, воскресенье
15:00
15 июля 2018, воскресенье
15:00