Семейная жизнь животных

Верность в отношениях — залог счастливой семьи. Среди людей существует множество примеров счастливой и дружной жизни в браке. А как дела семейные обстоят у животных?



Могут ли братья наши меньшие хранить верность своей половинке? Долго ли они ухаживают за объектом своего «обожания»? Заботятся ли о потомстве и на чьи плечи ложатся такие обязанности?



Ответить на эти вопросы, а также узнать другие интересные факты о семейной жизни представителей фауны Тульской области вы сможете, посетив нашу экскурсию.



Стоимость: 150 р.