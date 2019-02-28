В музее П. Н. Крылова открывается интерактивная программа, посвященная Дню кошек в России.

В День кошек музей приглашает владельцев и просто любителей усатых и хвостатых отправиться в увлекательное «Путешествие в Мурландию»! Гости узнают, как появились кошки на Земле, какое место они занимают в живописи, а также послушаете посвящённые им стихи и песни.

Считается, что кошки впервые стали жить рядом с человеком более 10 тысяч лет назад. Их ценили за охотничьи повадки, а в некоторых странах даже считали священными животными. В настоящее время они не только оберегают жилище от грызунов, но и служат источником домашнего уюта, душевного комфорта и хорошего настроения.

Стоимость: взрослые — 100 р., дети — 50 р., кроме 1−2 марта требуется предварительная запись (группы от 8 до 20 человек).