Про Медвежонка

Медведи — это такие невероятные затейники! Их забавная неуклюжесть иногда приводит к тому, что они из своих далеких созвездий скатываются на землю, чтобы завести здесь новые знакомства. А на Земле, сами понимаете, есть много кого, с кем подружиться не мешало бы. Вот ползет по листику гусеница, желающая полакомиться сладким яблоком. Поглядишь вниз — там скачет куда-то по делам изумрудная лягушка. Посмотришь вверх — в гнезде разевают рты проголодавшиеся птенцы. Отвлечешься на минуту — и вот уже не гусеница перед тобой, а роскошная, танцующая в воздухе бабочка!

Очень много нового узнает о земном мире Медвежонок — совсем так, как понемногу постигают и осваивают его наши зрители, самые маленькие, самые любознательные и самые благодарные. Впервые знакомясь с театром, они имеют возможность не только посмотреть и удивиться, но и потрогать, погладить, потопать и похлопать, попеть и потанцевать. Очень здорово в нашем «Бэби-театре»! А главное, тут не посмотрят на твой возраст — подойдёт любой, даже до неприличия юный.