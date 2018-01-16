афиша
афиша
Регистрация
Приключения кремлёвского кота Акинфия

Приключения кремлёвского кота Акинфия

Забудьте про скучные экскурсии! В увлекательной форме квеста, рассчитанной на больших и маленьких умников и знатоков старины, вы сможете познакомиться с историей Тульского кремля. Археологические находки расскажут о быте и нравах жителей древней крепости.
Главный герой — котенок Акинфий, забавный авантюрист, живущий в Тульском кремле XVII века по адресу: Кремль, Большая Кремлевская улица, двор боярина князя Ивана Андреевича, «что за тюрьмой да сыскных дел застенком». А что случилось с любознательным котенком и почему ему понадобилась ваша помощь, вы узнаете на нашей игре! Приглашаем!
Группы формируются по предварительной записи.

Подробная информация и предварительная запись по тел.: (4872) 77−49−34


Стоимость участия: дети — 150 руб., взрослые — 200 руб.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
7 августа 2018, вторник
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.