Приключения кремлёвского кота Акинфия

Забудьте про скучные экскурсии! В увлекательной форме квеста, рассчитанной на больших и маленьких умников и знатоков старины, вы сможете познакомиться с историей Тульского кремля. Археологические находки расскажут о быте и нравах жителей древней крепости.

Главный герой — котенок Акинфий, забавный авантюрист, живущий в Тульском кремле XVII века по адресу: Кремль, Большая Кремлевская улица, двор боярина князя Ивана Андреевича, «что за тюрьмой да сыскных дел застенком». А что случилось с любознательным котенком и почему ему понадобилась ваша помощь, вы узнаете на нашей игре! Приглашаем!

Группы формируются по предварительной записи.

Подробная информация и предварительная запись по тел.: (4872) 77−49−34



Стоимость участия: дети — 150 руб., взрослые — 200 руб.