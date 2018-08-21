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Пеппи длинный чулок

Пеппи длинный чулок

Пеппи Длинный чулок (швед. Pippi Långstrump, полное имя — Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимсдоттер Длинныйчулок, швед. Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump) — главный персонаж серии книг шведской писательницы Астрид Линдгрен.
Пеппи — маленькая рыжая веснушчатая девочка, которая живёт одна на вилле «Курица» в небольшом шведском городке вместе со своими животными: мартышкой Господином Нильсоном и лошадью. Пеппи — дочь капитана Эфраима Длинныйчулок, который впоследствии стал вождём чернокожего племени. От своего отца Пеппи унаследовала фантастическую физическую силу, а также чемодан с золотом, позволяющий ей безбедно существовать. Мама Пеппи умерла, когда та была ещё младенцем. Пеппи уверена, что мама стала ангелом и смотрит на неё с неба («Моя мама — ангел, а папа — негритянский король. Не у всякого ребёнка такие знатные родители»).


Пеппи «перенимает», а скорее, придумывает разнообразные обычаи разных стран и частей света: при ходьбе пятиться назад, ходить по улицам вниз головой, «потому что ногам жарко, когда ходишь по вулкану, а руки можно обуть в валенки».

Дополнительная информация по тел.: 36−40−19 (касса); 31−20−97

Стоимость: детский (с 1 по 9 ряд) 350 — 400 руб., взрослый (с 10 по 15 ряд) — 300 — 350 руб., для школьников (в будни) — 250 руб.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
20 сентября 2018, четверг
11:00
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