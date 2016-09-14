Незнайка в зелёном городе

Дмитрий Краснов (по Н. Носову). Музыкальная сказка.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов

Художник-постановщик: Ирина Блохина

Композитор: Лариса Козлова

Балетмейстер: Марина Макарова

Путешествие Незнайки и его друзей на воздушном шаре неожиданно прерывается- шар падает. Жители Зеленого города, очаровательные малышки с восторгом встречают героев. Чтобы вернуться домой, Незнайке и его друзьям придется очень постараться, а каждое их знакомство и приключение сделает их лучше. Незнайке станет стыдно за все его проделки и обманы. Трогательный прощальный бал в Зелёном городе и радостное возвращение домой друзей ждут вас в конце этой истории.

Действующие лица и исполнители: