Незнайка в зелёном городе
Дмитрий Краснов (по Н. Носову). Музыкальная сказка.
Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов
Художник-постановщик: Ирина Блохина
Композитор: Лариса Козлова
Балетмейстер: Марина Макарова
Путешествие Незнайки и его друзей на воздушном шаре неожиданно прерывается- шар падает. Жители Зеленого города, очаровательные малышки с восторгом встречают героев. Чтобы вернуться домой, Незнайке и его друзьям придется очень постараться, а каждое их знакомство и приключение сделает их лучше. Незнайке станет стыдно за все его проделки и обманы. Трогательный прощальный бал в Зелёном городе и радостное возвращение домой друзей ждут вас в конце этой истории.
Действующие лица и исполнители:
- Незнайка — Марина Лагутина
- Знайка — Александр Халилеев
- Пилюлькин — Алексей Яблонский
- Тюбик — Егор Гречнев
- Гусля — Вадим Нефёдов
- Цветик — Николай Вострецов
- Гунька — Максим Игнатов
- Торопыжка — Артём Александров
- Пончик — Дмитрий Сокольцов
- Винтик-Шпунтик — Артём Майдуров
- Мушка, малышка Зеленого города — Наталья Илецкая
- Кнопочка, малышка Зеленого города — Нинель Платонова
- Медуница, малышка Зеленого города — Юлия Барабаш
- Самоцветик, малышка Зеленого города — Ирина Товологина
- Кубышка, малышка Зеленого города — Екатерина Кузнецова
- Белочка, малышка Зеленого города — Светлана Дубовская
- Задира, малышка Зеленого города — Елена Дударь
- Синеглазка, малышка Зеленого города — Наталья Илецкая
- Снежинка, малышка Зеленого города — Нинель Платонова
Где и когда?
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
Тел.: +7(48762)6-04-64
28 января 2017, суббота
12:00
18 февраля 2017, суббота
12:00